Дайджест: Facebook отвергает обвинения экс-сотрудницы, "Комсомолка" закрыла офис в Беларуси

6 октября 2021, 04:14 GMT Обновлено 8 минут назад

Автор фото, CQ-Roll Call, Inc Подпись к фото, Бывшая сотрудница Facebook выступила в Сенате во вторник

Основатель Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения бывшей сотрудницы в том, что компания ставит прибыль выше безопасности и интересов пользователей.

Экс-менеджер Facebook по продуктам Фрэнсис Хауген на слушаниях в американском Сенате подвергла компанию резкой критике, заявив, что ее продукты наносят вред детям, разжигают рознь и угрожают демократии.

"В основе этих обвинений лежит идея о том, что мы отдаем приоритет прибыли, а не безопасности и благополучию. Это просто неправда, - написал Цукерберг в большом посте о последних событиях вокруг компании. - Мы глубоко озабочены такими вопросами, как безопасность, благополучие и психическое здоровье".

В своем выступлении перед сенаторами Хауген, в частности, подвергла критике самого Цукерберга, заявив, что основатель Facebook обладает безграничной властью в компании, и "никто не может призвать его к ответу, кроме него самого".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Бывшая сотрудница Facebook о правилах работы компании

"Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram более безопасными, но не хочет вносить необходимые изменения, потому что ставит свои астрономические прибыли выше людей", - сказала она.

После увольнения из Facebook в 2019 году Фрэнсис Хауген подала анонимные жалобы на компанию, а также поделилась со СМИ внутренними документами, которые она скопировала во время работы. В понедельник в интервью телекомпании CBS она согласилась раскрыть свою личность.

Автор фото, AFP

Выступление Хауген состоялось на следующий день после того, как в Facebook произошел сбой, в результате которого принадлежащие компании социальные сети и мессенджеры перестали работать у пользователей по всему миру.

В своем посте Марк Цукерберг написал, что сбой был крупнейшим за последние годы и стал напоминанием о том, насколько важна работа компании для людей.

"В случае такого сбоя важнее не то, сколько людей перейдет к конкурентам, или сколько денег мы потеряем, а то, что это значит для людей, которые полагаются на наши услуги для общения с близкими, ведения бизнеса или поддержки своих сообществ", - заявил он.

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Газета "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Беларуси после блокировки издания на территории страны и задержания своего журналиста Геннадия Можейко, сообщила редколлегия во вторник.

"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО "БелКП-ПРЕСС". Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП", - говорится в сообщении.

Доступ к сайту "Комсомольской правды" в Беларуси был заблокирован 29 сентября. В белорусском министерстве информации заявили, что поводом стала публикация, угрожающая национальной безопасности.

Главный редактор КП Владимир Сунгоркин рассказал, что блокировка произошла после публикации комментария одноклассницы сотрудника IT-компании EPAM Systems Андрея Зельцера, предположительно погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ Беларуси 28 сентября.

Позднее стало известно о задержании автора статьи, журналиста белорусской "Комсомолки" Геннадия Можейко. Он проходит по двум статьям уголовного кодекса Беларуси: "Разжигание ненависти" и "Оскорбление представителя власти".

По этим статьям ему грозит до 15 лет колонии, обвинения ему не предъявлены.

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У Марка Цукерберга выдалась ужасная неделя, пишет Bloomberg. Сбой в Facebook грозит обернуться более активными усилиями по сдерживанию компании со стороны европейских регуляторов, а разоблачения бывшей сотрудницы привлекут к ней повышенное внимание в США.

В то время как Европа проснулась и обнаружила, что сервисы Facebook восстановили работу, глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер заявила, что сбой привлечет внимание к доминирующему положению компании на рынке.

"Всегда важно, чтобы у людей были альтернативы и выбор. Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы цифровой рынок оставался справедливым и конкурентным, - сказала она. - Перебои в работе, которые мы наблюдали, показывают, что никогда не стоит полагаться только на нескольких крупных игроков, кем бы они ни были".

Сбой в работе сервисов, которыми пользуются более 2,75 млрд человек, возник в самое неподходящее время. Откровения бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген в том, что компания ставит во главу угла прибыль, а не безопасность пользователей, попали в заголовки газет как раз в тот момент, когда сервисы Facebook не работали.

Компания Facebook уже сталкивалась с антимонопольными разбирательствами в Европе, а также с пристальным вниманием американских властей даже к небольшим сделкам.

В ближайшее время законодатели ЕС будут голосовать по новым законам, которые ограничат возможности крупных интернет-платформ по расширению своих услуг.

По словам Расмуса Андресена, члена Европарламента от немецкой партии "Зеленые", перебои в работе сервисов Facebook показали опасность последствий зависимости ключевых каналов связи от одной компании, а также то, что Facebook не следовало позволять покупать Instagram и WhatsApp.

"Все в ЕС, как и в США, должны понять, что нам нужны жесткие правила против квазимонополий, - сказал Андресен. - Нам необходимо тесное трансатлантическое сотрудничество".

Автор фото, AFP

Центральное разведывательное управление США разослало в резидентуры за рубежом телеграмму о большом числе захваченных или убитых информаторов, завербованных в других странах для шпионажа в пользу США, пишет New York Times со ссылкой на источники.

В сообщении под грифом "совершенно секретно" говорилось, что за последние несколько лет контрразведка ЦРУ обнаружила десятки случаев, когда информаторы были убиты, арестованы или скомпрометированы.

Несмотря на краткость телеграммы, в ней приводилось конкретное число агентов, убитых конкурирующими разведслужбами. Как отмечает NYT, это тщательно скрываемая информация, которой сотрудники контрразведки обычно не делятся в подобных сообщениях. Точные цифры издание не приводит.

В телеграмме подчеркивается, что ЦРУ испытывает трудности с вербовкой шпионов по всему миру в сложных оперативных условиях - в частности, в последние годы спецслужбы таких стран, как Россия, Китай, Иран и Пакистан выслеживают информаторов и используют их в качестве двойных агентов.

В сообщении также говорится о растущем мастерстве других стран в использовании различных инноваций, таких как биометрическое сканирование, распознавание лиц, искусственный интеллект и хакерские инструменты, которые помогают отслеживать перемещения сотрудников ЦРУ и выявлять их источники.

У ЦРУ есть множество способов сбора разведданных, однако сети осведомителей по всему миру остаются центральным элементом этой системы. Потеря информаторов, по словам бывших чиновников, не является новой проблемой, но сейчас она стала особенно актуальной.