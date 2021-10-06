Саакашвили называет себя "узником Путина" и продолжает голодовку в тюрьме. Журналисты обсуждают, как он попал в Грузию

Нина Ахметели

Би-би-си, Тбилиси

час назад

Автор фото, AFP

Премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил во вторник в "Фейсбуке", что скорее всего экс-президент Михаил Саакашвили приехал в Грузию не для того, чтобы сесть в тюрьму, а якобы с твердой надеждой на то, что в стране произойдет государственный переворот. Именно поэтому, по мнению премьера, Саакашавили въехал в страну не открыто и легально, а тайком.

Сам Михаил Саакашвили называет себя "фактически личным узником Путина" и не собирается прекращать голодовку в тюрьме до освобождения - своего и тех, кого арестовали из-за него.

Тем временем у прокуратуры уже трое обвиняемых по статье об укрывательстве преступлений в связи с приездом Саакашвили. Но о том, как именно экс-президент пересек границу, следственные органы до сих пор молчат.

"Незаконное пересечение границы"

О начале расследования по факту незаконного пересечения границы министерство внутренних дел Грузии заявило первого октября.

В тот же день по статье об укрывательстве преступлений был задержан 63-летний Элгуджа Цомая, владелец квартиры в Тбилиси, в которой задержали Саакашвили.

Еще через день по той же статье арестовали отца с сыном - Зураба и Шалва Цоцория. Они, по данным грузинских СМИ, работали в порту грузинского города Поти. Обвинения заявляет, что Цоцория помогли Саакашвили после того, как он пересек грузинскую границу, добраться до одного из сел в Западной Грузии. Они отвезли его туда на своем автомобиле.

Все трое задержанных отправлены в предварительное заключение. Им грозит от года до четырех лет лишения свободы.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В правящей партии говорили, что Саакашвили не покидал территорию Украины. Но уже к вечеру первого октября премьер-министр сказал, что он задержан в Тбилиси

Однако о том, как разыскиваемый в Грузии Саакашвили, которому грузинский суд уже вынес обвинительный приговор по двум уголовным делам, пересек государственную границу, следствие до сих не рассказывает. О маршруте экс-президента через границу не говорят и в основанной им партии Единое национальное движение.

Здесь подозревают, что о его нахождении в Грузии власти не знали. В эфире телеканала "Мтавари" Эка Херхеулидзе из ЕНД сказала, что Саакашвили задержали на четвертый день после его возвращения в Грузии.

По ее словам, пока он был на воле в Грузии, успел прогуляться по бульвару в черноморском городе Батуми, снять фотографии в одном из районов Тбилиси и даже пройтись у правительственной канцелярии.

Патрульная полиция даже оштрафовала водителя автомобиля, в котором находился Саакашвили, но экс-президента полицейские не узнали, рассказала Эка Херхеулидзе.

Подозрения в том, что власти не знали о пересечении границы Михаилом Саакашвили до того, как он сам не сообщил об этом, усиливают заявления представителей правящей партии.

До задержания Саакашвили они убеждали журналистов, что появившееся в соцсетях видео, где Саакашвили говорит, что вернулся - фейк, и что экс-президент на самом деле не покидал территорию Украину.

Сегодня власти уверяют, что сокрытие информации о Саакашвили было их "оперативной тактикой", и у правоохранительных органов, на самом деле, была предварительная информация о передвижении Саакашвили из Украины в Грузию.

"Абсурдные и политические"

"У Грузии появилось еще два политзаключенных", - так прокомментировал журналистам во вторник адвокат Георгий Гогинава судебное решение отправить отца и сына Цоцория в предварительное заключение.

По его словам, его подзащитные, действительно встретились с Саакашвили, но это не имеет никакого отношения к укрывательству преступления, в чем их обвиняет прокуратура. Гогинава говорит, что обжалует судебное решение, но это будет только формальность, и надежд на то, что апелляционный суд изменит решение, у него нет.

Автор фото, TASS Подпись к фото, После задержания Михаила Саакашвили отправили в тюрьму в городе Рустави

Защита Элгуджи Цомая также говорит об абсурдности и политической подоплеке обвинения. По словам адвоката Беки Басилая, 63-летнему Цомая, который недавно похоронил жену, обвинения предъявлены по несуществующей статье.

"Укрывательство преступлений не означает приютить разыскиваемого в собственном доме. Такой статьи нет, то есть укрывательство лица в розыске не наказуемо", - сказал журналистам Басилая.

Прокуроры с такой трактовкой Уголовного кодекса адвокатами не согласны. По их словам, статья, по которой предъявлены обвинения, подразумевает и укрывательство преступника, кем, как они утверждают, и является Саакашвили.

Более того, они не исключают, что обвинения утяжелят, так как уже ведется расследование по статье УК Грузии о незаконной перевозке мигрантов через государственную границу и создание им соответствующих условий.

Между тем в грузинских СМИ появляются неподтвержденные версии о том, каким образом Саакашвили оказался в Грузии.

Первый канал, общественный вещатель Грузии, ссылаясь на собственный источник, сообщил, что Саакашвили попал в Грузию через морской порт в грузинском городе Поти.

Экс-президент, утверждает телеканал, прятался в трайлере на пароме, прибывшем в Поти из украинского Черноморска.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Тбилисский городской суд отправил всех троих задержанных в предварительное заключение

В Корпорации морского порта Поти говорят, что подтвержденной информации о въезде Саакашвили у них нет и порт не уполномочен проверять входящие и покидающие порт грузы и сопровождающих их лиц, так как контроль за этим осуществляют госведомства.

Письма из заключения

Обвиняемых грузинский суд уже отправил в предварительное заключение, но, по словам адвокатов, они не смогли добиться назначения слушаний по делу самого Саакашвили для изменения ему меры пресечения.

"Бесспорно власти боятся Саакашвили, и этим объясняется то, что осужденного, который находится в тюрьме, ограничивают в праве на телефонные звонки, и у него нет возможности явиться в зал заседаний. У него не должно быть никакой коммуникации с обществом - это цель властей", - заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

В прокуратуре грузинскому изданию "Нетгазети" сказали, что ограничения на телефонные звонки связаны с тем, что Саакашвили проходит в качестве обвиняемого по двум уголовных делах, кроме расследования МВД по факту незаконного пересечения границы.

Всего на экс-президент заведено четыре уголовных дела, по двум из них были вынесены приговоры. Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.

Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP Подпись к фото, В Рустави, куда был отправлен Саакашвили, уже прошла акция оппозиции

Пока адвокаты говорят о желании властей лишить Саакашвили коммуникации с обществом, на его странице в соцсети периодически появляются его послания. Таким письмом, обращаясь к гражданам Грузии, он сообщил, что не прервет голодовку пока он и те, кто был из-за него задержан, не будут освобождены.

"Я не хочу расстраивать свою семью и близких, однако я заранее отказываюсь от медицинской помощи в случае потери сознания и любого медицинского вмешательства", - написал Саакашвили.

В письме президенту Украины Владимиру Зеленскому он назвал себя "фактически личным узником Путина" и сказал, что отправлен за решетку по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, никто в мире не признает.

"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья. И гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы", - написал Саакашвили.

Автор фото, TASS Подпись к фото, В правительстве Грузии исключают экстрадицию Саакашвили в Украину. Саакашвили, по словам адвокатов, предположительно, и сам от экстрадиции откажется

Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина использует все возможности для освобождения и возвращения украинских граждан, и это касается и гражданина Украины Михаила Саакашвили. При этом, по его словам, о поездке Саакашвили в Грузию он ничего не знал.

В правительстве Грузии исключают экстрадицию Саакашвили в Украину. По словам адвокатов Саакашвили, предположительно, он и сам от этого откажется.

Следить за событиями пообещали и в США. Соединенные Штаты призывают грузинские власти обеспечить справедливое обращение с Саакашвили в соответствии с грузинским законодательством и международными обязательствами Грузии по правам человека, отметил на брифинге спикер госдепартамента Нед Прайс.