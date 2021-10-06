"Солдатские матери" перестанут помогать военнослужащим из-за приказа ФСБ

21 минуту назад

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Правозащитная организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" объявила о приостановке своей деятельности по направлению помощи военнослужащим. Такое решение связано с утвержденным ФСБ перечнем сведений, за сбор и публикацию которых можно быть признанным иностранным агентом или получить срок по уголовному делу. В перечень вошли, в частности, сведения "о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках".

"В связи с принятием ФСБ перечня сведений, за сбор и распространение которых может наступить уголовная ответственность, мы вынуждены реагировать. Часть пунктов в перечне напрямую касается деятельности нашей организации", - говорится в обращении "Солдатских матерей".

ФСБ опубликовала перечень сведений в военной и военно-технической сфере, не являющихся гостайной, но которые "могут быть использованы против безопасности России" "при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией или лицами без гражданства", в конце сентября.

В документе 60 пунктов. В него вошли в том числе сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической обстановки в России, о дислокации и численности вооруженных сил, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, о закупках товаров для нужд войск, а также информацию о соблюдении законности и морально-психологическом климает в армии.

"Новое законодательство фактически нивелирует возможности в работе правозащитников, юристов и журналистов - мы даже не cможем писать о поданных заявлениях о преступлениях, а также об обстановке в конкретных подразделениях. Очевидно, что это скажется и на уровне защищенности военнослужащих по призыву", - говорится в обращении "Солдатских матерей".

В организации заявили, что из-за нового перечня ФСБ ей придется придется переформатировать свою работу и полностью закрыть направление по работе с военнослужащими.

"Мы отчётливо понимаем, что на данный момент наша работа оказывается не нужной ни государству, ни обществу. Государство выбрало иной путь дальнейшего развития, а общество оказалось запугано и вынуждено приспосабливаться, ища лёгкие пути. Мы были готовы к подобному развитию событий и объявляем о том, что вынуждены переформатировать свою работу. Прежде всего это касается нашего направления по работе с военнослужащими. Мы приняли решение закрыть данное направление своей деятельности в надежде на то, что в ближайшие годы наметится обратная тенденция", - говорится в обращении.

Новый реестр иностранных агентов

Разработать новый перечень ФСБ обязал закон, который приняла Госдума в конце 2020 года. Тогда депутаты внесли в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих свобод человека, прав и свобод граждан РФ", также известный как "закон Димы Яковлева", новую статью 2.1.

Согласно этой статье, любой человек вне зависимости от гражданства может быть признан в России иностранным агентом, если он ведет политическую деятельность или "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ", которые иностранцы могут получить и использовать против безопасности России.

В законе отмечается, что такая мера может применяться при отсутствии в деятельности человека признаков государственной измены и шпионажа. Но он обязан объявить себя иностранным агентом, если получал поддержку от иностранного источника в виде денег, имущества и любой "организационно-методической помощи".

Для такой категории граждан минюст должен быть создать специальный реестр "физических лиц - иностранных агентов".

"Работа с армией в статусе иностранного агента невозможна"

Проект приказа ФСБ, о котором идет речь, был опубликован еще в июле. Уже тогда опрошенные Би-би-си юристы предупреждали, что документ, если его примут, может коснуться журналистов, правозащитников и предпринимателей, а также самих военных и членов их семей.

"Как только мы узнали о существовании проекта этого приказа, стало понятно, что он будет принят. Вопрос был только, когда именно. Уже тогда мы стали думать о трансформации работы с военнослужащими, думали о том, что консультативную помощь сможем сохранить, но без придания ей публичности (что, конечно, означало бы фактическое отсутствие системного влияния на нарушения прав человека в армии)", - рассказала Би-би-си глава "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" Оксана Парамонова.

"Солдатские матери" существуют с 1990-х годов. Организация занимается защитой прав призывников, военнослужащих, граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, и членов их семей.

В августе 2014 года минюст включил "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" в список иностранных агентов, хотя в самой организации неоднократно заявляли, что она не получает зарубежного финансирования. В октябре 2015 года минюст исключил ее из реестра иноагентов.

"Мы работали год в статусе иностранного агента. И знаем, что работа с армией в этом статусе невозможна (структуры военного управления имели уже тогда официальное указание не работать с иноагентами, а сейчас тем более, а люди и без того сильно запуганные вряд ли будут обращаться в организацию-иноагента)", - говорит Парамонова.

При этом она подчеркнула, что "Солдатские матери" продолжат существовать в каком-то виде, но в каком именно формате они будут работать, не уточнила.