Полиция задержала экс-замминистра просвещения России Марину Ракову

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Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Вице-президент Сбера и экс-замминистра просвещения Марина Ракова задержана, она находится в главном следственном управлении московского главка МВД, сообщили в ведомстве. Она была в розыске после того, как стала фигурантом дела о мошенничестве.

"Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУМВД России по Москве", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Вскоре после новостей о задержании Марины Раковой Сбер сообщил, что она не работает в банке с 4 октября.

29 сентября стало известно, что Ракова стала фигурантом дела о мошенничестве с бюджетными средствами. В тот же день у нее дома, а также на ее рабочем месте в офисе Сбера прошли следственные действия, сообщало РИА Новости со ссылкой на источник.

Сама Ракова предположительно скрылась от следствия, писало агентство. По данным собеседника РИА Новости в правоохранительных органах, 30 сентября она не пришла на работу, а также выключила телефоны.

"Ракова со вчерашнего вечера скрывается от органов следствия. Днем 29 сентября Марина Николаевна была вызвана на повторный допрос. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась", - рассказал собеседник агентства, отметив, что Ракова не пересекала границу России и предположительно скрывается в Московском регионе.

1 октября Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса). Ее объявили в федеральный розыск.

"Коммерсант" писал, что она могла попытаться скрыться на Украине.

По данным РИА Новости, Ракову обвинили в том, что в 2019 году, работая на посту замминистра просвещения, она заключила контракты с Московской высшей школой социальных и экономических наук (более известна как Шанинка) в рамках проекта "Учитель будущего". Правоохранительные органы провели экспертизу контрактов, которая выявила "фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям".

Следствие утверждает, что структуры минпросвещения неправомерно приняли работу и необоснованно выплатили деньги Шанинке. В связи с этим Ракова обвиняется в хищении 50 млн рублей. Также правоохранители подозревают Ракову в хищении еще 150 млн рублей по дргуим контрактам, писало РИА Новости.