Кремль не протестует против закрытия "Комсомольской правды" в Беларуси. Это странно или логично?

час назад

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

Российский медиахолдинг "Комсомольская правда" объявил о закрытии представительства в Беларуси после задержания своего журналиста Геннадия Можейко и блокировки издания на территории страны. Реакция российских властей на проблемы прокремлевского СМИ в Беларуси - крайне сдержанная. Но так бывает не всегда.

"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО "БелКП-ПРЕСС". Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП", - говорится в заявлении "Комсомольской правды".

29 сентября "КП в Беларуси" заблокировали на территории республики после того, как издание опубликовало статью, в которой одноклассник убитого в перестрелке с КГБ Беларуси Андрея Зельцера положительно о нем отозвался.

1 октября был задержан и впоследствии арестован автор статьи, журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко. По данным правозащитного центра "Весна", его задержали в Москве, а затем вывезли в Беларусь, где поместили в изолятор.

При этом белорусское МВД заявило, что Можейко задержали не в Москве, а в Беларуси. По утверждению ведомства, журналист собирался выехать из России в третью страну, но власти России ему отказали - и журналист уехал из России в Беларусь, где был задержан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов эту информацию, заявил, что в Кремле не знают, где был задержан Можейко. Он подчеркнул, что Москва не может влиять на его судьбу, потому что Можейко - гражданин Беларуси.

"Комсомолку" называют любимой газетой президента России Владимира Путина. Он давал ей разрешение на использование своего образа в рекламе.

Гендиректор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин назвал проблемы, с которыми издание столкнулось в Беларуси, произволом.

Реакция российских властей

Реакция российских властей была и остается сдержанной. Песков в среду назвал заявление КП о закрытии своего филиала в Беларуси "единственно правильным решением".

"Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работу наше весьма авторитетное, популярное и очень уважаемое издание", - заявил Песков.

"Не хочу комментировать то, как белорусские власти выстраивают отношения с белорусскими СМИ, потому что де-юре это белорусское СМИ, и, конечно, это не должно быть с нашим комментарием - действие белорусский властей в отношении белорусских граждан. Мы не комментировали это раньше и не будем это делать и сейчас", - также заявил Песков, добавив, что в Кремле "хотели бы надеяться, что действия в отношении журналиста КП не связаны с его журналистской работой".

Владимир Путин ситуацию с Можейко не комментировал. 4 октября Песков заявил, что президенту о ней докладывают: "Поскольку это широко публиковалось в разных ресурсах, то, конечно, эти сообщения тоже отражены в дайджестах, которые готовятся главе государства".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила надежду на соблюдение межународных норм в Беларуси.

"Речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами", - заявила она.

В Союзе журналистов России также ограничились выражением сожаления, передает ТАСС.

Заявления российских властей звучали заметно жестче после того, как YouTube удалил два немецких канала российского RT. Это в Союзе журналистов России назвали "прямым актом политической цензуры", который противоречит декларируемым в странах Евросоюза правам и свободам СМИ.

Песков же усмотрел в действиях администрации YouTube признаки нарушения российских законов. "Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя, не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов", - говорил представитель Кремля.

"Чтобы больше не оправдываться в отсутствии злых намерений в отношении RT DE и доказать "хорошее отношение к свободе печати", просто выдайте им разрешение на вещание, как это было сделано для ряда других зарубежных каналов", - писала по этому поводу Захарова.

Как было раньше?

Белорусское гражданство арестованых в Беларуси журналистов российских СМИ не всегда мешало российским властям предпринимать те или иные действия в их защиту.

В 1997 году в Беларуси арестовали собственного корреспондента российского телеканала ОРТ по республике Павла Шеремета, у которого тогда было белорусское гражданство. Поводом для ареста стал репортаж Шеремета с границы Беларуси с Литвой. Шеремета обвинили в незаконном пересечении границы страны.

В результате Шеремет провел под арестом три месяца, после чего был депортирован. Решение о депортации белорусские власти приняли после того, как Борис Ельцин, занимавший на тот момент пост президента России, запретил принимать в России самолет своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, пока тот не выпустит Шеремета из-под стражи.

В начале октября 1997 года спецборт Лукашенко не смог вылететь из Минска в Россию. Позже пресс-служба президента России обнародовала информацию, что Москва поставила в качестве условия приземления борта Лукашенко в России "выполнение известных московских договоренностей по корреспонденту ОРТ Шеремету".

Как писал "Коммерсант", позже об этом заявил и Ельцин лично.