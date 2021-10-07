Суррогатный алкоголь убил 10 жителей Оренбургской области

час назад

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После употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области умерли 10 человек.

"В нескольких населенных пунктах восточного Оренбуржья зафиксированы случаи тяжелых отравлений суррогатом алкоголя. 10 человек за последние сутки скончались, еще один в реанимации", - говорится в заявлении пресс-службы губернатора Оренбургской области.

В поселке Красночабанский недалеко от границы с Казахстаном в среду и четверг умерли девять человек в возрасте от 36-ти до 73-х лет - дома или в местной больнице - "с предварительным диагнозом токсическое действие этанола", сообщил ранее Следственный комитет России (СКР).

"Даже небольшой объем выпитого алкоголя приводит к летальному исходу. Он продавался в разной таре и в разных местах", - сообщает пресс-служба губернатора.

Администрация Домбаровского района, где находится Красночабанский, на своем сайте призывает не покупать несертифицированную алкогольную продукцию вне торговых точек.

Первый замглавы администрации района Олег Сметанин сказал Интерфаксу, что, по его данным, все погибшие распивали напитки в разных компаниях. "Предположительно, отравились суррогатным алкоголем кустарного производства", - заявил Сметанин.

Следователи возбудили два уголовных дела по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть более двух человек. Они проводят обыски "в местах предполагаемого сбыта спиртного", следует из сообщения СКР.

Губернатор Денис Паслер поручил районным властям экстренно информировать население: нелицензированный алкоголь не покупать и не употреблять.

В августе этого года в Карелии суррогатным алкоголем отравились восемь работников предприятия - граждан Беларуси. Пятеро из них умерли.

Массовое отравление произошло в Иркутске в декабре 2016 года. Там люди пили парфюмерно-косметическое средство для ванн "Боярышник". По технологии оно должно быть сделано из этилового спирта, но в его основе оказался метиловый (смертельно опасный). Погибли 76 человек, десятки пострадали.