Дайджест: лидеры США и КНР могут встретиться до конца года; правителя Дубая обвиняют во взломе телефона бывшей жены. Главное 7 октября

7 октября 2021, 04:20 GMT Обновлено 47 минут назад

Автор фото, Getty Images

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин достигли принципиальной договоренности о проведении до конца года виртуального саммита, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Это решение было принято после долгих переговоров в Цюрихе советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана и члена политбюро ЦК компартии Китая Ян Цзечи.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что формат и дата встречи прорабатываются, но ее детали пока не согласованы.

За последнюю неделю Пекин направил рекордное количество военных самолетов в воздушное пространство Тайваня, что вызвало резкую критику со стороны госсекретаря США Тони Блинкена и других чиновников администрации Байдена.

Накануне министр обороны Тайваня Чиу Куо Чен заявил, что опасность вооруженного конфликта в Тайваньском проливе - самая высокая за последние 40 лет.

Последнее серьезное обострение военной напряженности в регионе произошло в 1996 году, когда накануне президентских выборов на Тайване Пекин демонстративно провел ракетные испытания, а США направили в регион свои авианосцы.

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Высокий суд Лондона постановил, что правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум нарушил британские законы, приказав взломать телефон бывшей жены, принцессы Хайи бинт Аль-Хусейн.

Взлом произошел во время процесса об опекунстве над двумя детьми.

Для взлома телефона принцессы, которая является сводной сестрой короля Иорданиии Абдаллы II, и ее приближенных, использовалось разработанное израильской компанией NSO программное обеспечение Pegasus, о котором стало известно этим летом.

Суд также постановил, что приближенные шейха пытались купить особняк по соседству с жильем Хайи недалеко от Лондона, что заставило принцессу чувствовать себя в опасности.

Шейх Мохаммед отверг обвинения и заявил, что выводы суда были основаны на доказательствах, с которыми суд его даже не ознакомил.

"Я всегда отвергал выдвинутые обвинения и продолжаю это делать", - говорится в его заявлении.

В 2018 году одна из 25 детей правителя Дубая, принцесса Латифа совершила попытку побега из страны, рассказав, что ее не выпускали из страны с 2000 года.

Попытка не удалась: через восемь дней яхту, на борту которой находилась принцесса, захватили в Индийском океане агенты спецслужб, и Латифу насильно вернули в Дубай.

В июне этого года в "Инстаграме" подруги принцессы появилось фото, на котором Латифа запечатлена в аэропорту Мадрида.

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В отношении канцлера Австрии Себастьяна Курца начато расследование по обвинению во взяточничестве и должностных преступлениях.

Прокуратура страны подозревает, что глава правительства и еще несколько его приближенных за государственные деньги подкупали редакцию одного из австрийских таблоидов, чтобы обеспечить освещение своей политической деятельности в выгодном свете.

В офисе Курца, в штабе его Австрийской народной парти, а также в министерстве финансов в среду прошли обыски. По данным прокуратуры, расследование ведется против самого канцлера, а также против еще девяти человек.

В период, о котором идет речь, Курц возглавил "Австрийскую народную партию" и привел ее к власти, когда она создала коалиционное правительство совместно с крайне правой Партией свободы.

В заявлении прокуратуры не называется издание, в котором размещались эти опросы общественного мнения, но австрийская пресса утверждает, что речь идет о таблоиде Osterreich. Холдинг, к которому принадлежит эта газета, в среду заявил, что не брал государственные средства за рекламу в обмен на организацию выгодного для Курца опроса.

Сам Курц также говорит, что ни в чем не виноват. "Я убежден, что и эти обвинения окажутся ложными", - сказано в заявлении канцлера. Глава правительства настаивает, что текстовые сообщения, которые прокуроры используют в качестве доказательства его вины, были вырваны из контекста.

Автор фото, Sergei Konkov/TASS

Российские хакеры, предположительно причастные к атакам на IT-компанию SolarWinds в прошлом году, в последние месяцы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на аналитиков в сфере кибербезопасности, отслеживающих деятельность группы.

"Группа скомпрометировала множество госструктур, организаций, занимающихся политическими и внешнеполитическими вопросами, а также поставщиков технологий, которые предоставляют прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе", - рассказал старший вице-президент и технический директор компании Mandiant Чарльз Кармакал.

Он отказался назвать конкретных поставщиков, которые были затронуты хакерской атакой.

Как отмечает CNN, неясно, к каким именно данным могли получить доступ хакеры, однако эта информация является напоминанием о проблемах, с которыми сталкивается администрация Джо Байдена, пытаясь свести на нет попытки цифровых противников США получить доступ к секретным данным.

Российские власти последовательно отрицают причастность к кибератакам.

Автор фото, BFI/Atoms & Void/Pathé

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