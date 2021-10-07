Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна

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Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2021 года. Премию получил танзанийский писатель из Занзибара Абдулразак Гурна.

В формулировке Академии говорится, что премия вручена за его бескомпромиссное и полное сострадания осмысление последствий колониализма на африканском континенте и его влияния на судьбу беженцев на их пути между культурами и континентами.

Гурна живет в Британии и пишет по-английски в жанре реализма. Среди его самых известных романов "Рай" (1994 год) и "Дезертирство" (2005). Его последняя работа "Гравийное сердце" вышла в 2017 году.

Последний раз чернокожий африканец получил Нобеля по литературе 35 лет назад - в 1986 году премию вручили Воле Шойинке из Нигерии.

Среди фаворитов этого года были французские писательницы Анни Эрно и Мариз Конде.

Кроме того, в числе претендентов на премию значились родившаяся в Антигуа и Барбуде писательница Джамайка Кинкейд, кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, драматург Юн Фоссе и писатели Карл Уве Кнаусгор и Даг Сульстад из Норвегии, поэтесса Энн Карсон и писательница Маргарет Этвуд из Канады.

Автор фото, EITAN ABRAMOVICH Подпись к фото, Нобелевская премия по литературе присуждается ежегодно с 1901 года

Не первый год среди возможных победителей фигурировал и японский прозаик Харуки Мураками.

Тайна выдвижения

Выдвинуть претендентов на Нобелевскую премию мира могут только люди, получившие такое право от Нобелевского комитета. Это писатели, поэты, Нобелевские лауреаты, профессора словесности и литературные критики, а также творческие профессиональные сообщества.

В мае формируется шорт-лист претендентов, и у членов академии есть пять месяцев на чтение их произведений.

Новый лауреат выбирается голосованием на заседании за полтора часа до обнародования итогов.

Шорт-листы и документы, связанные с выдвижением кандидатов, держатся в тайне в течение 50 лет.

В 2018 году Нобелевскую премию по литературе решили не присуждать из-за обвинений в домогательствах, выдвинутых в адрес мужа одного из членов Академии. В 2019 году Шведская академия в обновленном составе и по обновленным правилам присудила в том числе премию за предыдущий год.