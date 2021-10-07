Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна
Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2021 года. Премию получил танзанийский писатель из Занзибара Абдулразак Гурна.
В формулировке Академии говорится, что премия вручена за его бескомпромиссное и полное сострадания осмысление последствий колониализма на африканском континенте и его влияния на судьбу беженцев на их пути между культурами и континентами.
Гурна живет в Британии и пишет по-английски в жанре реализма. Среди его самых известных романов "Рай" (1994 год) и "Дезертирство" (2005). Его последняя работа "Гравийное сердце" вышла в 2017 году.
Последний раз чернокожий африканец получил Нобеля по литературе 35 лет назад - в 1986 году премию вручили Воле Шойинке из Нигерии.
Среди фаворитов этого года были французские писательницы Анни Эрно и Мариз Конде.
Кроме того, в числе претендентов на премию значились родившаяся в Антигуа и Барбуде писательница Джамайка Кинкейд, кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, драматург Юн Фоссе и писатели Карл Уве Кнаусгор и Даг Сульстад из Норвегии, поэтесса Энн Карсон и писательница Маргарет Этвуд из Канады.
Не первый год среди возможных победителей фигурировал и японский прозаик Харуки Мураками.
Тайна выдвижения
Выдвинуть претендентов на Нобелевскую премию мира могут только люди, получившие такое право от Нобелевского комитета. Это писатели, поэты, Нобелевские лауреаты, профессора словесности и литературные критики, а также творческие профессиональные сообщества.
В мае формируется шорт-лист претендентов, и у членов академии есть пять месяцев на чтение их произведений.
Новый лауреат выбирается голосованием на заседании за полтора часа до обнародования итогов.
Шорт-листы и документы, связанные с выдвижением кандидатов, держатся в тайне в течение 50 лет.
В 2018 году Нобелевскую премию по литературе решили не присуждать из-за обвинений в домогательствах, выдвинутых в адрес мужа одного из членов Академии. В 2019 году Шведская академия в обновленном составе и по обновленным правилам присудила в том числе премию за предыдущий год.
Победители прошлых лет
2020: Луиза Глюк (США)
2019: Петер Хандке (Австрия)
2018: Ольга Токарчук (Польша)
2016: Боб Дилан (США)
2014: Патрик Модиано (Франция)
2013: Элис Манро (Канада)
2012: Мо Янь (Китай)
2009: Герта Мюллер (Германия)
2006: Орхан Памук (Турция)
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