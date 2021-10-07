В Германии начался суд на 100-летним нацистом. Его обвиняют в убийстве 3,5 тыс. человек

28 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Подсудимому был 21 год, когда он начал службу охранником в концлагере. Сейчас ему почти 101

Столетний бывший охранник концлагеря Заксенхаузен Йозеф С. предстал перед судом в Германии. Он обвиняется в соучастии в убийстве 3518 узников в годы Второй мировой войны.

В частности, по версии обвинения, он лично расстреливал советских военнопленных и загонял людей в газовые камеры.

Суд проходит при повышенных мерах безопасности в помещении спортзала тюрьмы Бранденбург-Гёрден.

Йозефа С. привезли на слушания в инвалидной коляске, в руках у него был портфель.

Йозефу С. был 21 год, когда он начал службу в концлагере Заксенхаузен в 1942 году. В период с 1936-го по 1945-й год в лагере содержалось более 200 тыс. человек, включая евреев, цыган, противников режима и геев.

Об обвиняемом известно мало. По сообщениям газеты Bild, он освободился из плена в 1947 году и пошел работать слесарем в Бранденбурге, в то время - территории Восточной Германии.

Центральное подразделение по расследованию нацистских преступлений передало его дело в ведение властей Бранденбурга в апреле 2019 года, а обвинения ему были предъявлены 26 января этого года.

Несмотря на возраст Йозефа С., медэкспертиза признала его способным участвовать в процессе в пределах 2,5 часов в день.

Адвокат обвиняемого Стефан Ватеркамп сказал, что его клиент не станет делать никаких заявлений по существу обвинений, но на заседании суда в пятницу расскажет о своих личных обстоятельствах, приведших его на службу к нацистам.

Томас Вальтер, адвокат, представляющий интересы нескольких выживших в лагере и родственников жертв, выразил надежду, что Йозеф С. передумает. "Он же не камень, не машина, - сказал он. - Может, он еще что-нибудь скажет".

Процесс над Йозефом С. продлится до января 2022 года. На время слушаний он останется на свободе, и даже в случае обвинительного приговора он, скорее всего, не попадет за решетку: 16 ноября Йозефу С. исполнится 101 год, о чем он с гордостью сообщил судье.

Без срока давности

Йозеф С. - самый возрастной нацист, оказавшийся на скамье подсудимых.

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На прошлой неделе начался процесс над 96-летней Ирмгард Фюрхнер, работавшей личным секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф на территории оккупированной Польши.

За прошедшие полтора года перед судом предстали еще два охранника Штуттгофа - 93 и 97 лет. Один из них - Бруно Дей - признан соучастником убийства более пяти тысяч человек и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Второго (имя не называется) судья признал непригодным для участия в слушаниях по состоянию здоровья.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Лагерь Штуттгоф был частично разрушен, в сохранившейся части теперь мемориал

Призывать к ответу нацистов низшего звена правосудие Германии и других стран начало около 10 лет назад. Прецедентом стало дело бывшего надзирателя СС Ивана Демьянюка. Его признали виновным в том, что в 1943 году он, будучи охранником в нацистском лагере смерти Собибор в Польше, стал соучастником убийства более 28 тысяч евреев. Следствие не предоставило доказательств убийств, совершенных лично Демьянюком.

До этого статьи за потворничество или соучастие в преступлениях нацизма не существовало, нужно было доказать прямое отношение обвиняемого к преступлениям.

После дела Демьянюка немецкие суды вынесли несколько обвинительных приговоров на подобных основаниях, а не по обвинению в убийствах или злодеяниях, непосредственно связанных с отдельными обвиняемыми.