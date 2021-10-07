Исторический прорыв: ВОЗ одобрила широкое применение первой вакцины от малярии

37 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Комар вида Aedes aegypti является переносчиком не только малярии, но и желтой лихорядки, и лихорадки денге

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от малярии RTS,S среди детей в странах Африки.

На пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что после успешных испытаний в трех африканских странах она готова к широкому применению.

"Я начал свою медицинскую карьеру с изучения малярии, - сказал он. - С той поры я мечтал о том, чтобы мир получил действенную вакцину от этой древней и страшной болезни. Сегодня этот день, этот исторический день, настал".

Малярия вызывается паразитическими микроорганизмами, которые, попадая в организм человека, разрушают кровяные клетки. До сегодняшнего дня для борьбы с малярией использовались фармацевтические средства, убивающие паразитов, антимоскитные сетки, предохраняющие от укусов переносящих болезнь комаров, и инсектициды.

Эти меры сократили число больных малярией, но в последнее время в некоторых африканских странах, например, в Эритрее и Судане, количество заболевших снова стало расти. В 2019 году от малярии умерло 409 тыс. человек, в том числе более 270 тыс. детей в возрасте до пяти лет. Практически все смертельные случаи приходятся на тропическую Африку.

Одобренная вакцина RTS,S, также известная под именем Mоsquirix, была разработана британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK) и прошла испытания в Гане, Кении и Малави, где ее получили более 800 тысяч детей.

Однако ее эффективность была невелика: она предотвращала заболевание у 39% детей, и только в 29% случаев спасала от тяжелой формы малярии.

ВОЗ рекомендует вакцины к использованию в тех случаях, когда их эффективность превышает 75%.

Тем не менее в августе исследование, проведенное Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM), показало, что совместное применение вакцины и антималярийных препаратов снижает количество госпитализаций и смертей на 70%.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вакцинация в Кении, одной из стран, где вакцина проходила испытания

Директор департамента по разработке вакцин GSK Томас Брейар отметил, что на разработку RTS,S "понадобились десятилетия совместной работы наших специалистов и наших партнеров". "Мы очень гордимся, - добавил он, - что теперь ее получат дети в тропических африканских странах".

А профессор LSHTM сэр Брайан Гринвуд сказал, что хотя эта вакцина и не дает абсолютной защиты от заболевания, но решение ВОЗ начать ее широкое распространение является свидетельством того, что мир намерен победить эту болезнь. "Потенциально она (вакцина) может уменьшить смертность и число заболеваний в наиболее опасных районах, особенно если будет применяться в комбинации с другими мерами", - отметил ученый.