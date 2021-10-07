Суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову. Что известно о ее деле

час назад

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, С 4 октября Ракова не является вице-президентом Сбербанка, заявили в банке

Тверской суд Москвы арестовал бывшего заместителя министра просвещения России и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову. Ее обвиняют по делу о хищении 50 млн рублей при исполнении двух госконтрактов. Ракова вину не признает. Под арестом оказался также ее предполагаемый гражданский муж.

По ходатайству следствия МВД суд отправил Ракову под стражу до 6 декабря, сообщила пресс-служба суда.

Защита Раковой просила отказать следствию и настаивала, что оснований для ей столь строгой меры пресечения не имеется, передает Интерфакс. Защита обжалует арест экс-замминистра, сообщила РИА Новости ее адвокат.

Как задерживали

Дело против Раковой возбудили еще 9 августа по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование", писал Интерфакс со ссылкой на свой источник. О том, что дело завели еще летом, также сообщал "Коммерсант".

Меру пресечения ей поначалу не избрали. 29 сентября на рабочем месте и в доме Раковой прошли обыски. После этого она не явилась на допрос и отключила телефоны, а в ее доме обнаружили следы экстренных сборов, утверждал "Коммерсант". Ракова была объявлена в розыск.

В среду, 6 октября, МВД официально сообщило о ее задержании. По данным "Коммерсанта", основная фигурантка дела о хищениях бюджетных средств в министерстве просвещения сама сдалась полиции после того, как полицейские задержали ее гражданского мужа.

В чем обвиняют

Раковой было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Вину она не признает.

По версии следствия, в 2019 году, когда Ракова занимала пост заместителя министра просвещения, она и ее соучастники похитили 50 млн рублей при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Дело было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования, с которым были заключены эти госконтракты. Ракова его курировала, когда была замминистра просвещения.

Фонд для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук, более известную как Шанинка.

Речь идет о программе "Учитель будущего". Как утверждает следствие, проведенная экспертиза контрактов показала, что университет выполнил работу некачественно, но деньги ему все равно были выделены. А Ракова, по версии следователей, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены.

В Шанинке говорили, что оказывают полное содействие правоохранительным органам и что расследование не повлияет на образовательный процесс.

Другие фигуранты дела

После того, как Ракова не явилась на допрос, суд арестовал троих фигурантов этого дела - бывших коллег Раковой по министерству.

По эпизоду с хищением средств при исполнении госконтрактов были задержаны бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования - топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.

Зак и Инкин работали вместе с Раковой, где она до объявления в розыск занимала пост вице-президента. Оба они, а также Крючкова по решению суда ранее были заключены в СИЗО.

6 октября "Коммерсант" и ТАСС сообщили, что Ракова сама явилась в полицию, так как был задержан ее гражданский муж Артур Стеценко. "Коммерсант" при этом утверждает, что Стеценко помогал ей скрываться.

Ракова заявила, что не пыталась скрыться от следствия и не признает вину, сообщал Интерфакс со ссылкой на общественную наблюдательную комиссию, члены которой посещают арестованных в спецприемниках.

Стеценко также стал фигурантом дела. Он работал вместе с Раковой в Фонде новых форм развития образования, был гендиректором и обвиняется в том, что был устроен туда фиктивно, получив более 9 млн рублей в качестве зарплаты в 2017-2019 годы.

В среду Тверской суд Москвы санкционировал арест Стеценко. По делу он проходит как подозреваемый, обвинение ему еще не предъявлено, сказал Би-би-си его адвокат Темур Фидаров. По его словам, следствие в суде не мотивировало необходимость ареста Стеценко: "Я задавал этот вопрос следователю. [Он ответили, что] мы так хотим".

СМИ также писали, что Стеценко якобы фиктивно трудоустроил 12 сотрудников фонда на работу в Российскую академию народного хозяйства. В РАНХиГС это отрицают. "Фиктивность трудоустройства в РАНХиГС невозможна - все научно-педагогические работники выполняют свою работу по жесткому регламенту", - заявили в пресс-службе РАНХиГС.

В ближайшее время следствие проверит еще несколько контрактов на сумму в 150 млн рублей, которые курировала Ракова, пишет Интерфакс.

Следствие предложило Раковой оформить досудебное соглашение о сотрудничестве и дать признательные показания, написал в четверг "Коммерсант".