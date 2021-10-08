Минюст России внес в список иноагентов Bellingcat, "Кавказский узел" и девять журналистов

8 октября 2021, 14:38 GMT Обновлено 20 минут назад

Автор фото, NATALIA KOLESNIKOVA/AFP Подпись к фото, Независимые журналисты активно выступают против закона об иностранных агентах. После внесения в реестр телеканала "Дождь" в Москве прошли одиночные пикеты

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, расследовательскую группу Bellingcat, издания "Кавказский узел" и MNews, сообщает пресс-служба ведомства.

В реестр включены Андрей Захаров (корреспондент Би-би-си, бывший журналист "Проекта", признанного нежелательной организацией и ликвидированного), глава Центра защиты прав СМИ* Галина Арапова, журналисты Татьяна Вольтская (сотрудничает с "Радио Свобода"*), Екатерина Клепиковская (сотрудничает с "Север.Реалии"*), Роман Перл (сотрудничает с "Настоящим временем"*), Евгений Симонов (сотрудничает с "Радио Свобода"*), Елена Соловьева (фрилансер, сотрудничает с "Новой газетой"), Даниил Сотников (журналист "Дождя"*, бывший журналист "Проекта") и Елизавета Сурначева (сотрудничает с "Настоящим временем"*, бывшая журналистка "Проекта").

Заявление Би-би-си

Би-би-си категорически отвергает решение российских властей о включении Андрея Захарова из нашего Московского бюро в "реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента".

В мире широко известна репутация Би-би-си как независимого и заслуживающего доверия источника информации.

В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и непредвзятых новостей для русскоязычной аудитории.

У нас выдающаяся команда в Москве и других регионах России. Наш главный приоритет сейчас - поддержать Андрея Захарова, чтобы он и все его коллеги могли продолжить свою работу по освещению событий в России в это важное время.

Галина Арапова сказала Би-би-си, что в очередной раз ей и ее команде прибавилось работы - опять надо все обжаловать. Но при этом медиаюристу Араповой, в отличие от журналистов, удастся сэкономить время, поскольку не придется выяснять, что ей теперь делать - она напомнила, что и так знает все требования и процедуры. По ее словам, ничего неожиданного в эттих новостях уже давно нет - каждая неделя приносит новые имена людей, которых все знают и читают.

В общей сложности в реестре СМИ-иноагентов теперь 85 пунктов.

Интернет-издание Bellingcat прославилось благодаря своим журналистским расследованиям, для которых используется информация из открытых источников. В России группа Bellingcat сотрудничает с изданием The Insider (также внесено в реестр иностранных агентов), публикующим журналистские расследования. Вместе они выпускали материалы о крушении малазийского "Боинга" над Донбассом и возможной причастности России к авиакатастрофе, а также расследования об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

Интернет-СМИ "Кавказский узел" было учреждено в 2011 году Международным обществом "Мемориал" (внесено в реестр иностранных агентов). С 2008 года учредителем "Кавказского узла" стало ООО "МЕМО".

"Кавказский узел" называет своей целью "обеспечение свободы доступа к правдивой и неангажированной информации о событиях на Кавказе".

СМИ-иноагенты обязаны зарегистрировать в России юридическое лицо и предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

За нарушение требований СМИ рискует получить многомиллионные штрафы. За каждую не поставленную пометку можно получить штраф от 300 тысяч рублей на одно юридическое лицо. В случае неуплаты штрафов грозит блокировка издания.

Физлицо, признанное СМИ-иноагентом, должно в течение месяца зарегистрировать в России юридическое лицо, которое раз в полгода обязано сдавать отчетность о деятельности человека и его финансах. Сразу после регистрации юрлица требуется уведомить об этом минюст.

Иностранные агенты должны ставить пометку о своем статусе на каждом сообщении и материале, в том числе в соцсетях. За нарушение им грозит штраф.