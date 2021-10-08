Фотография кормящихся муравьев получила приз Королевского биологического общества
Вишванат Бирдже стал победителем фотоконкурса Королевского биологического общества за фотографию муравьев, питающихся медвяной падью, выделяемой желтой тлей.
Бирдже, сделавший свой снимок в Индии, сказал: "В природе вокруг нас происходит много волшебных событий - а я просто любопытный и наблюдательный".
В ежегодном фотоконкурсе Королевского биологического общества участвуют фотографы-любители со всего мира. В этом году тема конкурса - "Взаимосвязь", в нем участвовало более 1600 работ.
Второе место: Труонг Хоай Ву - морская экосистема Хон Йен, Фу Йен, Вьетнам
Каждый год с мая по август кораллы этой богатой и разнообразной экосистемы обнажаются во время отлива.
Шорт-лист
"Семейная ссора" - Альфонсо Рольдан Лосада, Кордова, Испания
"Чума" - Генри Харт, Борана, Кения
"Охота" - Рипан Бисвас, Западная Бенгалия, Индия
"Укус на выживание" - Вэй Фу, Бангкок, Таиланд
"Человек-паук нашего тела" - Чанчал Сур Чоудхури, Миссури, США
"Небольшое собрание" - Джон Ишид Буланади, Пампанга, Филиппины
"Подзарядка солнечной энергией" - Гу Гуанхуй, провинция Чжэцзян, Китай
Молодой фотограф года: Роан Джонс, Сомерсет, Великобритания
Победителем конкурса "Молодой фотограф года" Королевского биологического общества стал 15-летний Роан Джонс.
Джонс запечатлел шину, которую поглощает природа в лесу Валлис, Сомерсет, показывая связь между людьми и миром природы.
"Мне захотелось сделать снимок в лесу рядом с моим родным городом, потому что я часто тут бываю и знаю, что здесь масса всего интересного", - сказал он.
Второе место: Элис Фэн, Великобритания
Это бактерии Bacillus subtilis, выращенные в лабораторной чашке с питательной средой.
Эти "узоры" - фрактальное распределение бактерий - формируются в зависимости от условий окружающей среды и того, как бактериальные клетки перемещаются после контакта друг с другом.
Специальный приз: "Водопой" - Хайден Вуд, Кения
Все фотографии предоставлены Королевским биологическим обществом.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды