Фотография кормящихся муравьев получила приз Королевского биологического общества

Вишванат Бирдже стал победителем фотоконкурса Королевского биологического общества за фотографию муравьев, питающихся медвяной падью, выделяемой желтой тлей.

Муравьи, питающиеся падевой росой, выделяемой желтой тлей

Автор фото, Vishwanath Birje

Бирдже, сделавший свой снимок в Индии, сказал: "В природе вокруг нас происходит много волшебных событий - а я просто любопытный и наблюдательный".

В ежегодном фотоконкурсе Королевского биологического общества участвуют фотографы-любители со всего мира. В этом году тема конкурса - "Взаимосвязь", в нем участвовало более 1600 работ.

Второе место: Труонг Хоай Ву - морская экосистема Хон Йен, Фу Йен, Вьетнам

Автор фото, Truong Hoai Vu

Каждый год с мая по август кораллы этой богатой и разнообразной экосистемы обнажаются во время отлива.

Шорт-лист

"Семейная ссора" - Альфонсо Рольдан Лосада, Кордова, Испания

Автор фото, Alfonso Roldán Losada

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Щурки на ветке. Эту гнездящуюся в Южной Европе птицу легко узнать благодаря ярко окрашенным перьям

"Чума" - Генри Харт, Борана, Кения

Автор фото, Henry Harte

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В 2019 году Кения и большая часть Восточной Африки пострадали от самого масштабного за 70 лет нашествия саранчи

"Охота" - Рипан Бисвас, Западная Бенгалия, Индия

Автор фото, Ripan Biswas

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Нападение осы на таракана

"Укус на выживание" - Вэй Фу, Бангкок, Таиланд

Автор фото, Wei Fu

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Токайский геккон и древесная змея

"Человек-паук нашего тела" - Чанчал Сур Чоудхури, Миссури, США

Автор фото, Chanchal Sur Chowdhury

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Клетки нейтрофилов (светло-голубые) выделяют сетчатые структуры (желтые) для защиты от бактерий туберкулеза (розовый)

"Небольшое собрание" - Джон Ишид Буланади, Пампанга, Филиппины

Автор фото, John Ishide Bulanadi

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Небольшая группа муравьев собирается полакомиться несколькими каплями сиропа на яблочном листе

"Подзарядка солнечной энергией" - Гу Гуанхуй, провинция Чжэцзян, Китай

Автор фото, Gu Guanghui

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Большая группа цапель расселась на солнечных панелях в сумерках

Молодой фотограф года: Роан Джонс, Сомерсет, Великобритания

Автор фото, Roan Jones

Победителем конкурса "Молодой фотограф года" Королевского биологического общества стал 15-летний Роан Джонс.

Джонс запечатлел шину, которую поглощает природа в лесу Валлис, Сомерсет, показывая связь между людьми и миром природы.

"Мне захотелось сделать снимок в лесу рядом с моим родным городом, потому что я часто тут бываю и знаю, что здесь масса всего интересного", - сказал он.

Второе место: Элис Фэн, Великобритания

Автор фото, Alice Feng

Это бактерии Bacillus subtilis, выращенные в лабораторной чашке с питательной средой.

Эти "узоры" - фрактальное распределение бактерий - формируются в зависимости от условий окружающей среды и того, как бактериальные клетки перемещаются после контакта друг с другом.

Специальный приз: "Водопой" - Хайден Вуд, Кения

Автор фото, Hayden Wood

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Зебры на водопое

Все фотографии предоставлены Королевским биологическим обществом.