Фотография кормящихся муравьев получила приз Королевского биологического общества

9 минут назад

Вишванат Бирдже стал победителем фотоконкурса Королевского биологического общества за фотографию муравьев, питающихся медвяной падью, выделяемой желтой тлей.

Автор фото, Vishwanath Birje

Бирдже, сделавший свой снимок в Индии, сказал: "В природе вокруг нас происходит много волшебных событий - а я просто любопытный и наблюдательный".

В ежегодном фотоконкурсе Королевского биологического общества участвуют фотографы-любители со всего мира. В этом году тема конкурса - "Взаимосвязь", в нем участвовало более 1600 работ.

Второе место: Труонг Хоай Ву - морская экосистема Хон Йен, Фу Йен, Вьетнам

Автор фото, Truong Hoai Vu

Каждый год с мая по август кораллы этой богатой и разнообразной экосистемы обнажаются во время отлива.

Шорт-лист

"Семейная ссора" - Альфонсо Рольдан Лосада, Кордова, Испания

Автор фото, Alfonso Roldán Losada Подпись к фото, Щурки на ветке. Эту гнездящуюся в Южной Европе птицу легко узнать благодаря ярко окрашенным перьям

"Чума" - Генри Харт, Борана, Кения

Автор фото, Henry Harte Подпись к фото, В 2019 году Кения и большая часть Восточной Африки пострадали от самого масштабного за 70 лет нашествия саранчи

"Охота" - Рипан Бисвас, Западная Бенгалия, Индия

Автор фото, Ripan Biswas Подпись к фото, Нападение осы на таракана

"Укус на выживание" - Вэй Фу, Бангкок, Таиланд

Автор фото, Wei Fu Подпись к фото, Токайский геккон и древесная змея

"Человек-паук нашего тела" - Чанчал Сур Чоудхури, Миссури, США

Автор фото, Chanchal Sur Chowdhury Подпись к фото, Клетки нейтрофилов (светло-голубые) выделяют сетчатые структуры (желтые) для защиты от бактерий туберкулеза (розовый)

"Небольшое собрание" - Джон Ишид Буланади, Пампанга, Филиппины

Автор фото, John Ishide Bulanadi Подпись к фото, Небольшая группа муравьев собирается полакомиться несколькими каплями сиропа на яблочном листе

"Подзарядка солнечной энергией" - Гу Гуанхуй, провинция Чжэцзян, Китай

Автор фото, Gu Guanghui Подпись к фото, Большая группа цапель расселась на солнечных панелях в сумерках

Молодой фотограф года: Роан Джонс, Сомерсет, Великобритания

Автор фото, Roan Jones

Победителем конкурса "Молодой фотограф года" Королевского биологического общества стал 15-летний Роан Джонс.

Джонс запечатлел шину, которую поглощает природа в лесу Валлис, Сомерсет, показывая связь между людьми и миром природы.

"Мне захотелось сделать снимок в лесу рядом с моим родным городом, потому что я часто тут бываю и знаю, что здесь масса всего интересного", - сказал он.

Второе место: Элис Фэн, Великобритания

Автор фото, Alice Feng

Это бактерии Bacillus subtilis, выращенные в лабораторной чашке с питательной средой.

Эти "узоры" - фрактальное распределение бактерий - формируются в зависимости от условий окружающей среды и того, как бактериальные клетки перемещаются после контакта друг с другом.

Специальный приз: "Водопой" - Хайден Вуд, Кения

Автор фото, Hayden Wood Подпись к фото, Зебры на водопое