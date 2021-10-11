Дайджест: Медведев объяснил, почему Москве не нужен диалог с Киевом, Нуланд разрешили приехать в Россию

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Виктории Нуланд разрешили приехать в Россию

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 11-13 октября посетит Москву, где проведет переговоры с представителями российского МИД и других ведомств.

В мае 2019 года Нуланд отказали в российской визе - в ответ на введение США санкций против российских чиновников, и с тех пор она находилась в санкционном списке Москвы и не могла въезжать на территорию России.

"Коммерсантъ" писал, что была достигнута договоренность о том, что Москва даст разрешение на приезд Нуланд, если Вашингтон в ответ выдаст визы российским дипломатам, которым ранее в них отказали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1" подтвердила, что Нуланд была в российских санкционных списках, и что ей разрешили приехать в Москву в обмен на согласие Вашингтона отменить санкции против части российских чиновников.

"Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников, в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах", - сказала Захарова.

Позже в интервью радиостанции "Говорит Москва" Захарова уточнила, что в обмен на визит Нуланд американские санкции отменены в отношении одного россиянина, имя которого она не назвала.

Президент Чехии в реанимации

77-летний Милош Земан потерял сознание вскоре после встречи с проигравшим накануне парламентские выборы премьер-министром Андреем Бабишем и находится в реанимации.

Земан передвигается на коляске и страдает сахарным диабетом, он заядлый курильщик, а в прошлом и сильно пил.

В Центральном военном госпитале Праги сообщили, что у президента осложнения ранее поставленного диагноза, не раскрыв сам диагноз.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Врач Земана Миросав Заворал сказал, что диагноз президента медикам известен, но разглашать его они не будут

Власти Чехии опровергают сообщения о том, что у Земана асцит - скопление жидкости в брюшной полости, чаще всего возникающее при циррозе печени.

Что происходит со здоровьем Саакашвили

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После заявления лечащего врача Саакашвили у стен тюрьмы в Рустави собрались его сторонники. Они просят экс-президента прекратить голодовку

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, продолжающего голодовку в грузинской тюрьме, ухудшилось, заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

"Ситуация осложнилась после того, как два-три дня назад я осмотрел Михаила Саакашвили. Он пил соки и действительно размешивал в чай ложку меда. (...) После того, как он узнал из телевизора, что якобы съел в камере почти восемь килограммов меда, вообще от него отказался. Это сказалось, и ситуация очень близка к критической", - цитирует врача Интерфакс.

По словам Кипшидзе, у Саакашвили талассемия - заболевание крови, при котором нарушается синтез гемоглобина, что приводит к анемии. Поэтому, по словам врача, голодание Саакашвили противопоказано.

"Сейчас он трудно ходит и ему тяжело говорить", - добавил врач.

Однако пенитенциарная служба Грузии заявляет, что состояние здоровья Саакашвили нормальное.

"Не соответствует действительности распространенная СМИ информация о том, что состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось. Он принимает назначенные медикаменты. Состояние его здоровья на этот час нормальное и жизненные показатели в норме", - говорится в заявлении службы, которое цитирует Интерфакс.

Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму в городе Рустави.

Кому достанется Нобелевская премия по экономике?

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Шведская академия в понедельник объявит имя (или имена) лауреата Нобелевской премии по экономике.

В прошлом году премия досталась американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за разработку теории аукционов.

Нобелевская премия по экономике официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму на то, чтобы учредить еще одну премию - по экономической науке.

Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук - по тем же принципам, что и при награждении в других научных дисциплинах.

Умер отец пакистанской атомной бомбы

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От последствий Сovid-19 в Пакистане умер ядерный физик Абдул Кадир Хан - его считали отцом пакистанской ядерной программы. Сотрудники западных спецслужб называли его одним из самых опасных людей в мире, поскольку он передавал технологии по созданию атомной бомбы КНДР, Ирану и Ливии.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что страна потеряла "национального героя".

Военные секреты в бутерброде: в США арестован специалист по реакторам подводных лодок

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Сотрудник американской программы по созданию атомных подводных лодок Джонатан Тойби и его жена были арестованы в Западной Вирджинии по подозрению в нарушении закона о защите информации об атомных технологиях.

По данным прокуроров, в апреле 2020 года Тойби отправил властям иностранной державы по почте пакет с закрытой информацией и предложением начать тайное взаимовыгодное сотрудничество.

Пакет (с обратным адресом) был перехвачен агентами ФБР, которые взяли инженера в разработку. Убедившись в том, что информация на картах памяти, которые несостоявшийся шпион закладывал то в бутерброд с арахисовым маслом, то в пачку с жевательной резинкой, в самом деле была секретной, агенты взяли его с поличным. Во вторник он предстанет перед судом.

Как нас захлестнула корейская волна

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Южнокорейская поп-культура завоевывает мир - благодаря как популярнейшим фильмам и сериалам (совсем недавний из них, Squid Game ("Игра в кальмара"), побил рекорды просмотров и обещает стать самым успешным сериалом Netflix), так и корейской музыке и корейской кухне.

Дошло до того, что Большой Оксфордский словарь - признанный законодатель норм литературного английского языка - включил в свое последнее издание целых 26 слов корейского происхождения. Рассказываем, что это за слова и почему английские лингвисты выбрали именно их.

Смерти нет?

Как говорят ученые, хотя с возрастом риск смерти в целом увеличивается, наступает момент, когда он выравнивается и далее сохраняется постоянным, то есть с каждым новым годом составляет 50 на 50.

Сейчас рекордсменкой-долгожительницей считается француженка Жанна Луиза Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет.

Однако, согласно новому исследованию, теоретически максимального предела продолжительности жизни человека нет.

Почему России не стоит иметь дело с Украиной: октябрьские тезисы Дмитрия Медведева

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в "Коммерсанте" статью, в которой в пяти тезисах пытается объяснить, почему России не стоит разговаривать с нынешним руководством в Киеве.

Украинские руководители, по мнению Медведева, - несчастные люди, пребывающие в поиске самоидентификации и сочиняющие новую историю, в то время как их президент, "имеющий определенные этнические корни", вынужден лавировать между разными силами и "совершать моральное сальто-мортале", чтобы удержаться у власти.

Украинское руководство не самостоятельно, а находится под прямым иностранным управлением и полностью зависит от США (тут Медведев ссылается на известную статью Путина), в то время как Америке от Киева ничего не нужно, кроме тотального сдерживания России. Так что "нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном".

По мнению Медведева, и тут он опирается на собственный "домайданный опыт" общения с украинскими коллегами, нынешнее руководство страны заинтересовано лишь в личном обогащении, не задумываясь о государственных интересах, а посему вести с ними диалог контрпродуктивно.

В четвертом тезисе бывший президент повторяется, называя украинское руководство необязательными и ненадежными людьми, которые в любой момент готовы изменить политический курс.

Ну и в конце, прямо как по Чернышевскому, следует риторической вопрос: что делать? И Медведев дает на него исчерпывающий ответ: да ничего, просто ждать, когда на Украине появится вменяемое (с точки зрения Москвы) руководство, готовое выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения с Кремлем. "Россия умеет ждать, - подводит итог Медведев, - мы люди терпеливые".

Варшава против Брюсселя: самый серьезный конфликт Польши и ЕС

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Противники гипотетического "полексита" проводили акции возле здания Конституционного суда Польши

Конституционный суд Польши решил, что польское законодательство на территории страны имеет приоритет над правом Евросоюза. Его ценой может стать неполучение Варшавой десятков миллиардов евро финансовой помощи от ЕС.

Святослав Хоменко рассказывает, как возник самый серьезный за последнее время конфликт между Варшавой и Брюсселем и к чему он может привести.

Робот Лео умеет ходить по канату и кататься на скейтборде.

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