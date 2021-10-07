Сенат США согласился поднять потолок американского долга, чтобы избежать дефолта

19 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У американских законодателей не так-то много времени, чтобы избежать дефолта

Демократы и республиканцы в Сенате США договорились поднять разрешенный потолок национального долга страны - всего за две недели до того, как этот потолок мог быть пробит. Соединенные Штаты, таким образом, избежали возможного дефолта.

Разногласия по поводу максимальной суммы, которую может заимствовать правительство, - не новость в американской политике. Но нынешний спор по этому поводу между республиканцами и демократами заставил поволноваться финансовые рынки.

В последнее время появились опасения, что США могут объявить дефолт по национальному долгу, что привело бы к катастрофическим последствиям в экономике.

Однако лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщил в четверг, что законодатели договорились поднять потолок долга, и что новый лимит будет действовать до начала декабря.

Договоренность достигнута за две недели до 18 октября - последнего срока, когда можно было бы предотвратить первый в истории США дефолт.

Сейчас национальный долг США составляет 28 трлн долларов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сказал, что обе фракции добросовестно и ответственно подошли к переговорам по вопросу о национальном долге

Временный компромисс, достигнутый сенаторами, еще должен быть одобрен обеими палатами Конгресса, а ближе к декабрю законодатели должны будут вернуться к этому вопросу, чтобы не допустить дефолта.

Если бы США объявили дефолт, это серьезным образом навредило бы кредитному рейтингу страны, ввергло бы мировую финансовую систему в хаос и, возможно, привело бы к рецессии в Соединенных Штатах.

Что такое потолок долга?

Правительство США тратит больше денег, чем собирает в виде налогов, поэтому оно прибегает к заимствованиям, чтобы восполнить дефицит.

Займы производятся через Казначейство США путем выпуска облигаций. Государственные облигации США считаются одними из самых безопасных и надежных вложений в мире.

В 1939 году Конгресс установил совокупный предел или потолок того, сколько долга может накопить правительство.

Этот потолок поднимался более 100 раз, чтобы позволить правительству заимствовать больше. Конгресс в таких случаях часто выступает единым фронтом, и этот вопрос редко становится предметом политического противостояния.

Но на этот раз часть сенаторов от Республиканской партии выразила недовольство по поводу новых расходов, которые демократы пытаются реализовать без поддержки республиканцев.