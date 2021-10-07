Инвестиционный фонд Саудовской Аравии купил английский футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед"

18 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Ньюкасл" был куплен Марком Эшли в 2007 году

Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который считают самым богатым частным фондом мира, приобрел за 300 млн фунтов английский футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед". Согласно сделке, фонд, активы которого оцениваются в 240 млрд фунтов, предоставит 80% средств на покупку клуба.

Ожидается, что клуб ждут радикальные перемены: уже начиная с января к следующему сезону саудовцы могут вложить в клуб значительные деньги - в рамках правил фэйр-плей и финансовых ограничений УЕФА.

Руководство Премьер-лиги согласилось одобрить сделку, лишь получив заверения от саудовцев, что "Ньюкасл Юнайтед" не попадет под контроль их государства.

Саудовская Аравия заявляет, что Суверенный инвестиционный фонд государству не принадлежит. Формально он действительно считается частным, но председателем его является наследный принц Мухаммед ибн Салман аль Сауд, сын короля Саудовской Аравии и фактический правитель страны.

"Премьер-лига получила юридически обязательные гарантии того, что Саудовская Аравия не будет контролировать футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед", - сказано в заявлении клуба.

Автор фото, Press Association Подпись к фото, Болельщики в Ньюкастле с восторгом восприняли новость о покупке клуба саудовцами

Болельщики "Ньюкасла" восприняли новость о покупке клуба с восторгом. "Ньюкасл Юнайтед", один из крупнейших футбольных клубов страны, с богатой историей и традициями, уже долгое время находится в кризисе. Он с трудом удерживается в Премьер-лиге и за последние 14 лет дважды из нее вылетал.

Сейчас клуб находится на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице.

Многие винят в нынешнем плачевном положении дел владевшего клубом последние 14 лет английского миллиардера Марка Эшли, который, помимо "Ньюкасла", владеет сетью магазинов розничной торговли и не особо горел желанием вкладывать средства в футбол.

Автор фото, PA Media

"Поклонники абсолютно счастливы, что катастрофическое 14-летнее правление Марка Эшли почти закончилось", - говорит один из болельщиков Грег Томлинсон.

"При Эшли "Ньюкасл" стал зомби-клубом, иллюзией жизни", - цитирует другого болельщика Sky Sports.

Теперь многие фаны надеются, что при практически неограниченных финансовых возможностях саудовцев "Ньюкасл" вновь прочно займет место в элите английского футбола.

Марк Эшли купил клуб 2007 году за 134 млн фунтов и печально прославился, когда выступил в роли рубахи-парня, напоказ выпив на трибуне пиво с болельщиками.

Но наладить отношения с фанатами клуба он так и не смог, так как с развитием команды все оказалось сложнее и не так, как Эшли себе представлял.

Он не мог поддерживать высокий уровень инвестиций в команду, практически не вкладывал деньги в его инфраструктуру, по этим причинам находился под постоянным прессом со стороны невзлюбивших его болельщиков и долгие годы безуспешно пытался выгодно продать клуб. И вот наконец бизнесмен добился своего.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Опрос союза болельщиков клуба показал, что 94% его членов были за продажу клуба

Между тем далеко не все болельщики с распростертыми объятиями встречают новых богатых владельцев, а правозащитники открыто возмущены этой сделкой.

"Международная амнистия" напомнила о многочисленных нарушениях прав человека в Саудовской Аравии и призвала Премьер-лигу пересмотреть свои критерии одобрения подобных сделок.

"Вместо того, чтобы позволять замешанным в серьезных нарушениях прав человека войти в английский футбол просто потому, что у них глубокие карманы, мы призываем Премьер-лигу изменить критерии проверки собственников и директоров и принимать во внимания вопрос нарушения прав человека", - заявила исполнительный директор этой правозащитной организации в Великобритании Саша Дешмук.

"Эта сделка - явная попытка властей Саудовской Аравии прикрыть свои преступления в области прав человека футбольным гламуром", - сказала она.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии контролирует наследный принц Мухаммед бин Салман

В мире до сих пор помнят жестокое убийство журналиста Джамаля Хашогги, случившееся в октябре 2018 года. Хашогги жестко критиковал власть Саудовской Аравии, называл стиль управления страной авторитарным и в 2016 году уехал из страны.