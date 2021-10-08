Инфляция в России побила пятилетний рекорд. Почему растут цены и чего ждать дальше?

Алексей Ильин

Би-би-си

45 минут назад

Автор фото, Getty Images

Инфляция в России ускоряется не первый месяц подряд, а по итогам сентября побила пятилетний рекорд - с такой скоростью цены не росли с 2016 года. По некоторым группам товаров рост особенно стремительный - в лидерах овощи, мясо и автомобили. Би-би-си спросила экономистов, почему это происходит и чего ждать дальше.

Что случилось?

В среду Росстат отчитался о потребительской инфляции по итогам сентября. Оказалось, что в годовом выражении - то есть за период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 - цены выросли на 7,4%. Это рекорд за пять лет - в последние годы инфляция была выше только в январе 2016 года. Тогда этот показатель составил 9,7%.

За последние годы россияне отвыкли от высокой инфляции - после астрономических 15-16% в 2015 году она постоянно снижалась, пока не достигла исторического минимума в 2,5% в конце 2017 года.

Но коронавирусный 2020 год спутал карты, цены начали расти, и официальный уровень инфляции по итогам года составил 4,9%.

Хотя официальная инфляция в сентябре 2020-го была 7,4%, россиянам кажется, что цены выросли сильнее - на 15-17%, отмечает директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов, ссылаясь на данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Хотя официальный показатель инфляции точнее отражает реальное изменение цен, чем кажется, говорит Салихов.

Переоценивать темпы роста цен свойственно не только россиянам, но и гражданам развитых стран, отмечает эксперт. Дело в особенностях восприятия. Люди обращают больше внимания на стоимость товаров, которые покупают чаще всего, и подмечают большие скачки цен. Если цены не меняются, мы этого не замечаем.

Почему растут цены?

Рекордная инфляция не только в России, но и во многих других странах, подчеркивают опрошенные Би-би-си экономисты. У этого есть несколько причин.

В мировой экономике стало больше денег

На фоне коронавируса почти все страны смягчили денежно-кредитную политику, объясняет профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов.

То есть власти стали более охотно, чем раньше, накачивать экономику деньгами - например, в виде прямых выплат населению или дешевых кредитов. Как следствие - спрос вырос, а производство за ним не успевает.

В Россию подстегнуть инфляцию помогли выплаты семьям с детьми, объявленные президентом Владимиром Путиным. Последний чек на 10 тысяч рублей они получили как раз в августе этого года. Часть средств, судя по всему, пошла не на подготовку детей к 1 сентября (выплату анонсировали именно как школьную), а на покупку продуктов, считает главный экономист консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.

Эти выплаты добавили к инфляции 0,2-0,3 процентных пункта, полагает Салихов из ВШЭ. То есть без них рост цен в сентябре был бы не 7,4%, а 7,1-7,2%.

Рубль дешевел

Инфляция растет во многих странах, где валюты в 2021 году подешевели по отношению к доллару и евро, продолжает Надоршин. Это и страны СНГ, и Турция, и Латинская Америка - и, конечно, Россия. Чем слабее национальная валюта, тем дороже экспорт - например, автомобилей.

В начале 2021 года рубль действительно дешевел по отношению к доллару - до почти 78 рублей в апреле (пока это максимум за год). Но затем начал расти, а на фоне газовых проблем в Европе и вовсе укрепился до 71,8 рубля за доллар. Так хорошо рубль не чувствовал себя с июня 2021 года.

Что дорожает сильнее всего?

Больше всего дорожают продукты. Сейчас инфляция в целом - 7,4%, а на продовольственные товары - 9,21%. Это странно, потому что обычно осенью продукты и в первую очередь овощи по понятным причинам дешевеют. Но в 2021 году что-то пошло не так.

Во-первых, продукты стали дорожать во всем мире. Это показывает индекс Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). С сентября 2020 года он вырос на 27%.

Причин несколько, многие из них не связаны между собой. Тут и очевидные вещи вроде трудностей с экспортом из-за ковидных ограничений, и экзотические - например, цена пальмового масла стала рекордной за 10 лет из-за того, что в Малайзию может приехать недостаточно мигрантов для его производства.

Во-вторых, в России не задался урожай.

"Была поздняя весна, местами заливало, потом было местами слишком жарко в значительной части России", - напоминает исполнительный директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов, который много лет изучает аграрные рынки.

В августе 2021 года собрали на 10% меньше, чем в 2020 году, говорит Надоршин из "ПФ Капитал". И это при том, что в прошлом году показатели тоже были далеко не эталонными - иначе Путину не пришлось бы прошлой зимой говорить о ценах на "борщевой набор", рассуждает экономист.

Почти треть инфляции в сентябре обеспечил именно рост цен на фрукты и овощи, пишут в своей записке для инвесторов аналитики Райффайзенбанка.

Из товаров, цены на которые отслеживает Росстат, больше всего за год подорожала капуста (на 81%) и картофель (почти на 60%). И морковь (плюс 35%), цены на которую Путину пришлось обсуждать во время ежегодной "прямой линии". На 20-30% за год выросли цены на помидоры, огурцы, лук.

Зато, отмечают аналитики Райффайзенбанка, цены на непродовольственные товары растут чуть медленнее, чем в августе. Но есть одно исключение: автомобили, которые подорожали примерно на 15% - или примерно 460 тысяч рублей (причем и импортные, и отечественные). Это сопоставимо с тем, как цены выросли за предыдущие пять лет.

Авторынок стал одной из жертв нарушения логистических цепочек в мире, объясняет Рубен Ениколопов из РЭШ. Произошли сбои в поставках автомобильных полупроводников. Они же в свою очередь связаны с тем, что во время жестких локдаунов множество заказов отменялось и производители полупроводников останавливали производство.

А еще в Японии на заводах, которые производят такие детали, произошли пожары.

Что дальше?

Цены

Главный вопрос - продолжат ли расти суммы в чеках россиян. Однозначного ответа на него нет ни у кого.

Экономисты спорят, будет ли скачок инфляции во всем мире разовым эффектом от перезапуска экономики - или за ним последуют годы роста цен.

Можно предположить, что инфляция в России будет замедляться, хотя и небыстро. Это связано с тем, что факторы, которые вызвали сентябрьский рост цен, в основном "отыграли", считают опрошенные Би-би-си экономисты. "Путинские" выплаты уже сделаны, "плохой" урожай собран.

Важно и то, что сильнее всего цены подскочили в группе, где они всегда очень волатильны - то есть сильно колеблются, подчеркивают аналитики Райффайзенбанка. А в непродовольственной - традиционно более спокойной - группе все не так плохо, считают они.

В Центре экономической экспертизы НИУ ВШЭ ожидают, что на ближайшие месяцы инфляция задержится на уровне 7%. Но уже в начале 2022 года она начнет постепенно снижаться и к концу года достигнет уровня 4% (к этому целевому уровню стремится ЦБ), прогнозирует Салихов.

Но это не значит, что рост цен на все товары замедлится одинаково. Из-за сбоев в цепочках производства непродовольственная инфляция может задержаться на уровне 8%, продолжает эксперт. В частности, по его словам, может сохраниться рост цен на мебель, электронику и автомобили.

А вот официальные прогнозы: министерство экономического развития ожидает, что к концу года инфляция будет 5,8%, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что 7-процентная инфляция - это пик, выше не будет.

ЦБ реагирует на инфляцию повышением ключевой ставки. Она, в свою очередь, напрямую влияет на банковские ставки по кредитам и депозитам: растет ключевая ставка - с небольшим лагом увеличиваются и они, напоминает Ениколопов.

Российский ЦБ начал повышение ставки с конца марта. С тех пор она выросла на 2,5 процентного пункта до 6,75% - это далеко не исторический максимум, но и не минимум.