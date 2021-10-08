Нобелевская премия мира для главреда "Новой газеты": Кремль поздравляет, оппозиция негодует

33 минуты назад

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2021 год. Премия присуждена с формулировкой "за усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира".

В разговоре с Би-би-си он вспомнил журналистов "Новой газеты", убитых в разные годы. "Игорь Домников, Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Стас Маркелов, Анастасия Бабурова, Наташа Эстемирова - вот эти люди получили сегодня Нобелевскую премию", - сказал Муратов.

Агентству РИА Новости Муратов сказал, что часть денежного эквивалента премии переведет в благотворительный фонд "Круг добра", помогающий больным детям. Этот фонд был создан в начале 2021 года Владимиром Путиным. Туда направляются средства от повышенного налога россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.

Решение Нобелевского комитета вызвало в России противоречивую реакцию. И несмотря на то, что "Новая газета" известна критикой в адрес российских властей, недовольство решением комитета демонстриуют в основном люди оппозиционных взглядов, в то время как Кремль и руководители провластных СМИ, напротив, тепло поздравляют Муратова.

Русская служба Би-би-си собрала наиболее яркие высказывания.

"Таланлив и смел"

"Мы можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

К поздравлениям присоединилась глава ЦИК Элла Памфилова. "Умение идти наперекор любой конъюнктуре в отстаивании своих принципов и достижении поставленных целей; искусство сочетать при этом твердость, последовательность и непреклонность - с готовностью слышать точку зрения самых непримиримых оппонентов и даже идти с ними на компромисс, если того требует спасение жизни и достоинства человека, оказавшегося в беде. Об этих качествах Муратова я знаю не понаслышке", - говорится в заявлении Памфиловой, опубликованном в телеграм-канале ЦИК.

Муратова также поздравила заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки. "Теперь я могу сказать, что выпивала с нобелевским лауреатом. И не я одна. Я думаю, что вручение премии Дмитрию - это большая победа для всей нашей профессии - журналистики. Диму любят. Дима умеет дружить, защищать и проявлять солидарность со своими коллегами", - написала она в "Телеграме".

Руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян вспомнила, что Муратов известен благотворительной деятельностью. "Я точно знаю, что лично Муратов деятельно и страстно помогает больным детям, и мне было бы приятно думать, что Нобелевку ему дали за это, а не как обычно", - написала она в своем телеграм-канале.

При этом Муратова поздравляют и коллеги, далекие от власти. В частности, решение комитета поддержал спортивный комментатор и журналист Василий Уткин. "Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Как же это круто", - написал он в "Твиттере".

Корреспондент "Новой газеты" Илья Азар поздравил не только Муратова, но и журналистов издания.

"Соломоново решение"

В то же время многие представители российской оппозиции, в том числе сторонники Алексея Навального, недовольны присуждением премии Муратову.

Это может быть связано с тем, что во время недавних выборов в Госдуму он написал колонку, в которой защищал электронное голосование, к которому у оппозиции были претензии, и критиковал КПРФ - во многих округах сторонники Навального призывали голосовать за коммунистов по тактическим соображениям.

Навального и лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую называли среди возможных претендентов на премию - и в сети звучат мнения, что они ее заслуживают больше, чем главный редактор "Новой газеты".

Впрочем, некоторые из тех, кто предпочел бы присуждение премии Навальному или Тихановской, отмечают, что и Муратов - достойный кандидат.

"К внутренней защите добавилась внешняя"

Заместитель главного редактора "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев написал в "Фейсбуке", что гордится знакомством с нобелевским лауреатом, но в то же время выразил опасение в том, что премия может послужить формальным основанием для признания "Новой газеты" иностранным агентом.

"Нобелевская премия мира - это не только медаль, диплом, почёт и уважение. Ещё это около миллиона долларов. Когда Муратов и "Новая" получат премию, у минюста и прокуратуры появится чисто формальное и, судя по всему, неоспариваемое основание объявить газету "иностранным агентом". Так что в нынешней России, как и когда-то в СССР, всемирное признание зачастую оборачивается одними только проблемами", - написал он.

Философ Борис Грозовский, напротив, считает, что присуждение Муратову премии поможет защитить "Новую газету" от возможных претензий со стороны властей. "Теперь ликвидировать "Новую газету" будет намного сложнее. Очень необычное решение: по сути, премией награждён не человек, а его дело. То есть вся команда "Новой газеты", все причастные", - написал он в "Телеграме".