Дайджест: экс-замминистра обвиняют в хищениях, в Швеции объявят лауреата премии мира
Тверской суд Москвы накануне арестовал бывшего заместителя министра просвещения России Марину Ракову.
Ее обвиняют по делу о хищении 50 млн рублей при исполнении двух госконтрактов. Под арестом оказался также ее предполагаемый гражданский муж.
Сама Ракова вину не признает. Ее арестовали до 6 декабря.
Дело против нее возбудили 9 августа.
По версии следствия, в 2019 году, когда Ракова занимала пост заместителя министра просвещения, она и ее соучастники похитили 50 млн рублей при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".
В Швеции объявят лауреата Нобелевской премии мира.
В списке кандидатов - 234 человека и 95 организаций.
Среди фаворитов - экоактивистка Грета Тунберг, оппозиционер Алексей Навальный и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
Демократы и республиканцы в Сенате США договорились поднять разрешенный потолок национального долга страны - всего за две недели до того, как этот потолок мог быть пробит.
Соединенные Штаты, таким образом, избежали возможного дефолта.
Разногласия по поводу максимальной суммы, которую может заимствовать правительство, - не новость в американской политике. Но нынешний спор по этому поводу между республиканцами и демократами заставил поволноваться финансовые рынки.
В последнее время появились опасения, что США могут объявить дефолт по национальному долгу, что привело бы к катастрофическим последствиям в экономике.
Однако лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщил в четверг, что законодатели договорились поднять потолок долга, и что новый лимит будет действовать до начала декабря.
Договоренность достигнута за две недели до 18 октября - последнего срока, когда можно предотвратить первый в истории США дефолт.
В настоящее время национальный долг США составляет 28 трлн долларов.
Бывший охранник концлагеря Заксенхаузен, 100-летний Йозеф С. предстал перед судом в Германии. Он обвиняется в соучастии в убийстве 3518 узников в годы Второй мировой войны.
В частности, по версии обвинения, он лично расстреливал советских военнопленных и загонял людей в газовые камеры.
Суд проходит при повышенных мерах безопасности в помещении спортзала тюрьмы Бранденбург-Гёрден.
Йозефу С. был 21 год, когда он начал службу в концлагере Заксенхаузен в 1942 году. В период с 1936-го по 1945-й год в лагере содержалось более 200 тыс. человек, включая евреев, цыган, противников режима и геев.
Об обвиняемом известно мало. По сообщениям газеты Bild, он освободился из плена в 1947 году и пошел работать слесарем в Бранденбурге, в то время - территории Восточной Германии.
Центральное подразделение по расследованию нацистских преступлений передало его дело в ведение властей Бранденбурга в апреле 2019 года, а обвинения ему были предъявлены 26 января этого года.
Несмотря на возраст Йозефа С., медэкспертиза признала его способным участвовать в процессе в пределах 2,5 часов в день.
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