Дайджест: экс-замминистра обвиняют в хищениях, в Швеции объявят лауреата премии мира

час назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Тверской суд Москвы накануне арестовал бывшего заместителя министра просвещения России Марину Ракову.

Ее обвиняют по делу о хищении 50 млн рублей при исполнении двух госконтрактов. Под арестом оказался также ее предполагаемый гражданский муж.

Сама Ракова вину не признает. Ее арестовали до 6 декабря.

Дело против нее возбудили 9 августа.

По версии следствия, в 2019 году, когда Ракова занимала пост заместителя министра просвещения, она и ее соучастники похитили 50 млн рублей при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

В Швеции объявят лауреата Нобелевской премии мира.

В списке кандидатов - 234 человека и 95 организаций.

Среди фаворитов - экоактивистка Грета Тунберг, оппозиционер Алексей Навальный и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

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Демократы и республиканцы в Сенате США договорились поднять разрешенный потолок национального долга страны - всего за две недели до того, как этот потолок мог быть пробит.

Соединенные Штаты, таким образом, избежали возможного дефолта.

Разногласия по поводу максимальной суммы, которую может заимствовать правительство, - не новость в американской политике. Но нынешний спор по этому поводу между республиканцами и демократами заставил поволноваться финансовые рынки.

В последнее время появились опасения, что США могут объявить дефолт по национальному долгу, что привело бы к катастрофическим последствиям в экономике.

Однако лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщил в четверг, что законодатели договорились поднять потолок долга, и что новый лимит будет действовать до начала декабря.

Договоренность достигнута за две недели до 18 октября - последнего срока, когда можно предотвратить первый в истории США дефолт.

В настоящее время национальный долг США составляет 28 трлн долларов.

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Бывший охранник концлагеря Заксенхаузен, 100-летний Йозеф С. предстал перед судом в Германии. Он обвиняется в соучастии в убийстве 3518 узников в годы Второй мировой войны.

В частности, по версии обвинения, он лично расстреливал советских военнопленных и загонял людей в газовые камеры.

Суд проходит при повышенных мерах безопасности в помещении спортзала тюрьмы Бранденбург-Гёрден.

Йозефу С. был 21 год, когда он начал службу в концлагере Заксенхаузен в 1942 году. В период с 1936-го по 1945-й год в лагере содержалось более 200 тыс. человек, включая евреев, цыган, противников режима и геев.

Об обвиняемом известно мало. По сообщениям газеты Bild, он освободился из плена в 1947 году и пошел работать слесарем в Бранденбурге, в то время - территории Восточной Германии.

Центральное подразделение по расследованию нацистских преступлений передало его дело в ведение властей Бранденбурга в апреле 2019 года, а обвинения ему были предъявлены 26 января этого года.

Несмотря на возраст Йозефа С., медэкспертиза признала его способным участвовать в процессе в пределах 2,5 часов в день.

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