Смертность от Covid-19 в России растет, посол ЕС и минздрав РФ поссорились по поводу взаимного признания Covid-сертификатов

час назад

Автор фото, Sergei Savostianov/TASS

Смертность от Covid-19 в России продолжает расти, посол ЕС обвинил российские власти в политизации вопроса о признании вакцины "Спутник" в Европе - эти и другие новости в обзоре Би-би-си ситуации с пандемией в России.

Прошедшие сутки дали новый максимум заболевших коронавирусной инфекцией - 27 246 случаев, за сутки в России умерли 936 пациентов - по данным оперативного штаба, это самая высокая цифра скончавшихся за всю пандемию в стране (за все время пандемии в России умерло 214 485 человек).

Наибольшее количество смертей зарегистрировано за сутки в Москве (71) и Санкт-Петербурге (61). По случаям заражения эти два мегаполиса тоже лидируют: Москва - 4595 случаев, Петербург - 2501.

Как передает оперативный штаб, за последние сутки в России выписаны после лечения 20 566 человек.

Регионы пытаются защитить себя

Власти российских регионов, которым даны полномочия самим решать, какие меры предпринимать в связи с ухудшающейся пандемической обстановкой, продолжают сообщать о своих действиях. Например, жителям Вологодской области, нуждающимся в плановой медпомощи, необходим QR-код о вакцинации или перенесенной болезни - и это распространяется не только на государственные, но и на частные поликлиники и больницы.

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг. В Благовещенске наличие QR-кода о прививке или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 станет обязательным при посещении общепита. В Сахалинской области не прошедших вакцинацию от коронавируса не будут пускать в кино и театры.

В аннексированном Россией Крыму, между тем, четвертый день подряд регистрируется максимальное суточное число заражений коронавирусом - 472. Свободный коечный фонд для больных коронавирусом на полуострове сократился до 6%, в связи с чем разворачиваются новые койки, в том числе реанимационные.

Политизация вопроса? С чьей стороны?

Евросоюз еще в июле 2021 года предоставил российскому минздраву всю необходимую информацию для взаимного признания Covid-сертификатов, в интервью изданию РБК заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

“Российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые надлежит направить в Еврокомиссию в Брюсселе. Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией, в свою очередь, цифровых Covid-сертификатов ЕС определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны”, - сказал Маркус Эдерер в интервью РБК.

При этом, по его словам, для взаимного признания Covid-сертификатов не обязательно дожидаться одобрения российской вакцины “Спутник V” Всемирной организацией здравоохранения.

Как отметил дипломат, в случае взаимного признания Covid-сертификатов для жителей России, привитых вакциной "Спутник V", при въезде в ЕС отменялось бы требование о соблюдении карантина. Сейчас россиянам необходимо соблюдать самоизоляцию при поездках в большинство стран Евросоюза.

Однако в российском минздраве утверждают, что документы, запрошенные европейской стороной для взаимного признания сертификатов, уже были отправлены в представительство ЕС в России.

"Их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября", - заявили в министерстве агентству РИА Новости.

В министерстве также говорят, что сейчас согласовываются детали визита в Россию сотрудников Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Представители ЕМА могут приехать в Россию в декабре этого года, утверждают в минздраве.

Маркус Эдерер, однако, заявил, что российская сторона раз за разом откладывает сроки проведения инспекции, запрашиваемой EMA.

“Это технический, а не политический процесс. Когда российские официальные лица говорят о задержках и политизации с европейской стороны, мне порой кажется, что они по большей части говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос”, - сказал дипломат, отметив, что все вопросы о сроках признания “Спутника” ЕМА следует задавать российским властям.

Covid-сертификаты начали действовать на территории ЕС с 1 июля этого года. Документ подтверждает вакцинацию от Covid-19, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста.