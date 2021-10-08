Росстат: в августе от коронавируса в России умерли более 49 тысяч россиян

час назад

Автор фото, Anton Semyonov/TASS

Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса в августе. По данным ведомства, за этот месяц от коронавируса и связанных с ним осложнений умерли более 49 тысяч россиян.

Росстат традиционно выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным ковидом:

Covid-19 как основная причина смерти (38 603 случая в августе);

Covid-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования (4977 случаев);

Covid-19 являлся сопутствующим заболеванием, которое повлияло на развитие иных болезней (1254 случая);

Covid-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти (4555 случаев).

По официальным данным Росстата, смертность в августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 32,5%, а в январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года - на 18,9%.

Вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу заявила, что, по оперативным данным за сентябрь, смертность в России снизилась на 6,1% в сравнении с августом.

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в пятницу сообщил об очередном рекорде по числу умерших от коронавируса за сутки с начала пандемии - 936 человек. Кроме того, 8 октября в России, по данным оперштаба, выявляли 27 550 заболевших, что стало рекордом с начала этого года.

По показателю смертности (общего числа умерших от коронавируса) Россия пока продолжает оставаться в числе мировых лидеров - на данный момент ее опережают лишь США, Бразилия и Индия.

Российские власти признают, что ситуация с коронавирусом вновь ухудшается. Так, министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу заявил, что ситуация с коронавирусом в России "остается просто крайне напряженной и пока эскалируется".

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Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства во вторник отмечала, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией с начала сентября составил почти 31%. Сейчас, по ее словам, заболеваемость растет в 67 регионах.

"Подъем заболеваемости начался с высоких цифр: 20 тысяч [заболевших] ежесуточно и выше. При этом на всех периодах подъема, которые мы переживали, у нас среднесуточный показатель не превышал 30 тысяч. Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа", - говорила Голикова.

Несмотря на тревожную ситуацию, о возможности введения повторного общефедерального локдауна власти пока не говорят. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на этой неделе заявила, что такой вариант не рассматривается, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал введение локдауна даже в отдельных российских регионах "абсолютно нежелательным сценарием".

Во многих регионах и крупных городах власти решили вернуть QR-коды для посещения ресторанов, театров и других досуговых заведений. На сегодняшний день о введении таких мер или о планах по их введению объявили более 15 регионов. В некоторых субъектах действуют и другие меры: например, обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Как проходит вакцинация

В понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что более 49 миллионов россиян (около 33% населения) получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, около 40 млн из них завершили вакцинацию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 октября признал, что темпы вакцинации от коронавируса в России по-прежнему оставляют желать лучшего. По его словам, процесс идет медленно из-за "недостаточно активной кампании по разъяснению безальтернативности [вакцинации]".

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу также отметил, что необходимо продолжать разъяснительную работу с гражданами о важности вакцинации.

"Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, но так есть же один путь - вакцинация", - сказал глава кабмина на встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом.