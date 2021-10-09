Суд арестовал бывшего вице-президента крупнейшего застройщика России

25 минут назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Александр Лефель во время избрания меры пресечения в зале Тверского суда Москвы

В Москве задержан и арестован судом бывший вице-президент крупнейшей в России строительной компании ПИК Александр Лефель. Компания заподозрила его в мошенническом расходовании средств, в том числе дольщиков. Лефель работал честно и чужих денег не брал, заявил его адвокат.

Тверской суд Москвы вечером в пятницу отправил Лефеля в СИЗО до 7 декабря. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Защита просила суд не назначать задержанному такую строгую меру пресечения.

О задержании бизнесмена стало известно днем в пятницу. По данным суда, сейчас Лефель занимает должность директора по развитию регионов другого крупного девелопера - группы "Самолет". В "Самолете" заявили, что дело Лефеля не связано с его деятельностью в этой компании.

Заявление против Лефеля подала компания ПИК, откуда, согласно ее заявлению, тот был уволен еще в апреле 2019 года.

Служба безопасности ПИК выявила факты злоупотреблений со стороны Лефеля в 2017-2018 годах, говорится в заявлении компании. Общую сумму ущерба там оценивают в 100 млн рублей. Речь идет о проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядной организацией на строительство жилого комплекса в Петербурге, сказано в заявлении пресс-службы застройщика.

"Выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства, при осуществлении работ на стадии нулевого цикла", - утверждают в компании ПИК.

ПИК - крупнейшая в России компания-застройщик. Год назад она с большим отрывом возглавила рейтинг девелоперов жилой недвижимости, составленный Forbes. Совокупная выручку компании за 2019 год и первую половину 2020 года журнал оценил более чем в 340 млрд рублей.

Основной акционер - бывший сенатор Сергей Гордеев, чье состояние Forbes оценивает в 3,8 млрд долларов (36-я строчка в рейтинге российских миллиардеров). В 2019 году банк ВТБ выкупил около 23% акций, доля Гордеева снизилась до 59,4%.

Газета "Коммерсант" утверждает, что весной 2019 года Лефелю предложили "урегулировать конфликтную ситуацию" без вмешательства правоохранительных органов, однако тот отказался, уволился из компании ПИК и перешел на аналогичную должность в компанию "Самолет".

Адвокат господина Лефеля Михаил Багмет не согласен с такой трактовкой. Он заявил изданию, что увольнение его подзащитного было связано исключительно со сменой команды и руководства.

По данным "Коммерсанта", доследственная проверка по заявлению компании ПИК, признанной потерпевшей стороной и гражданским истцом, проводилась следователями МВД с декабря 2020 года, и Лефеля неоднократно допрашивали. По окончании последнего допроса, состоявшегося 7 октября, Лефеля задержали, пишет издание. Основанием стали результаты одной из экспертиз, якобы подтверждающей необоснованное расходование средств.

"Хочу сказать, что у следствия могут возникнуть серьезные проблемы с доказательствами виновности моего подзащитного. Александр Лефель всегда работал честно и никогда чужих денег не брал. Он давным-давно богатый человек и ставить под удар свою репутацию из-за годовой зарплаты не стал бы", - заявил "Коммерсанту" адвокат Багмет.