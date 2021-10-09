В Техасе снова вступил в силу закон о запрете абортов

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Федеральный апелляционный суд США временно восстановил почти полный запрет на аборты в Техасе. Это позволит судам штата принимать иски в соответствии с законом, вызвавшем протесты по всей стране.

Апелляционный суд Пятого округа удовлетворил просьбу генпрокурора штата Кена Пакстона об отмене судебного решения, приостановившего в среду применение нового закона об абортах в Техасе.

В сентябре администрация президента США Джо Байдена подала в суд на штат Техас из-за закона, вступившего в силу 1 сентября. Он запрещает прерывание беременности примерно после шестой недели и не делает исключений для случаев, связанных с изнасилованием или инцестом.

Закон позволяет любому человек подать в суд на того, кто сделал или помог сделать аборт после обнаружения сердечной деятельности плода. Решение апелляционной инстанции позволит судам штата Техас продолжать принимать подобные иски.

"Хаос и страх"

Ранее окружной судья Роберт Питман удовлетворил просьбу администрации Байдена воспрепятствовать исполнению закона, пока его законность оспаривается. Судья решил, что женщинам незаконно мешают осуществлять контроль над своей жизнью. Теперь его решение отменил апелляционный суд.

Закон был подписан губернатором-республиканцем Грегом Эбботтом в мае этого года. "Этот закон грубо нарушает конституционное право, установленное в деле "Роу против Уэйда", рассматривающегося в качестве прецедента на протяжении почти полувека", - говорил Байден. Верховный суд рассматривал это дело в 1973 году, юридически закрепив право женщин на аборт.

Спор по поводу закона может теперь дойти до Верховного суда США, который в сентябре отказался рассматривать дело в экстренном режиме.

"Пациенты снова погружаются в хаос и страх, и этот жестокий закон сильнее всего ложится на тех, кто уже сталкивается с дискриминацией в сфере здравоохранения", - заявила президент Центра репродуктивных прав Нэнси Нортап.

Критики закона заявляли, что его положения позволяют противникам абортов действовать как охотники за головами. В прошлые выходные десятки тысяч человек вышли на акции во всех штатах США в поддержку права женщин на аборты.

Закон о сердцебиении

1 сентября в Техасе вступил в силу самый строгий закон об абортах на всей территории США. Он запрещает аборты после шестой недели, когда у эмбриона появляются признаки сердечной активности.

Такие законы прежде пытались провести несколько консервативных штатов, но суды отменяли их все как противоречащие решению Верховного суда США от 1973 года, известному как "Роу против Уэйда" (по псевдониму, скрывавшему личность заявительницы, и имени техасского прокурора, бывшего ответчиком).

Верховный суд тогда постановил, что аборт является фундаментальным правом женщин, а запрет на аборты до третьего месяца беременности противоречит конституции, а именно прописанному в ней праву на неприкосновенность частной жизни.