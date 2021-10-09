Артист Большого театра погиб во время спектакля

5 минут назад

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS Подпись к фото, Автомобиль полиции у здания Большого театра, где во время оперы "Садко" на сцене погиб артист

Артист мимического ансамбля погиб в Большом театре России при смене декораций оперы "Садко".

"Во время спектакля "Садко" при смене декораций погиб артист миманса - мимического ансамбля. Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала", - подтвердили сообщения СМИ в пресс-службе театра.

Как рассказал ТАСС один из зрителей, спектакль начался с показа видео. Затем на сцену вышли два артиста, и в это время с разных сторон начали появляться декорации. Когда на сцену должен был выйти солист, чтобы исполнить арию, раздались крики: "Стоп! Вызовите "скорую"!"

В этой постановке погибший отодвигал расположенный на сцене трон, и в это время должна была начать спускаться декорация.

"Вместо того, чтобы пройти вперед в сторону зрителей, он пошел не в ту сторону и попал под декорацию, которая спускалась сверху", - пояснил ТАСС анонимный источник в правоохранительных органах. Собеседник Интерфакса также рассказал, что актер мимического ансамбля погиб, замешкавшись при смене декораций и не заметив, как сверху опускается рампа.

По словам очевидца, инцидент произошел в глубине сцены, зрители не увидели, что произошло. После этого занавес закрыли, объявив антракт, а через 15-20 минут сообщили об отмене спектакля.

Имя 37-летнего погибшего в официальных сообщениях не называется, его указывают только СМИ со ссылкой на свои источники.

Следователи выясняют обстоятельства гибели артиста, сообщила представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова. По данным следствия, он скончался до приезда врачей скорой помощи. Прокуратура также проводит проверку, в том числе выполнение требований законодательства об охране труда.