Выборы в Чехии: движение премьера Бабиша неожиданно проиграло оппозиции

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, 67-летний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш потерял большинство в парламенте

В Чехии завершились выборы в парламент. Движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которым руководит 67-летний премьер-министр Андрей Бабиш, потеряло парламентское большинство. Коммунисты не смогли пройти в парламент впервые со времен Второй мировой войны. Новое правительство будет формировать оппозиционная коалиция.

Андрей Бабиш поздравил оппозицию с победой и заявил, что готов возглавить переговоры о формировании нового правительства, если его попросит об этом президент.

ANO, по результатам подсчета 99,7% голосов, получает 27,2% процента голосов.

В Палату депутатов проходит коалиция "Вместе", в которую входят правые Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09". Их результат - 27,72%.

Леволиберальная Пиратская партия Чехии в коалиции с центристским движением "Старосты и независимые" и партия "Свобода и прямая демократия" также прошли в парламент. Они набрали 15,54%.

Коммунистическая партия набрала менее четырех процентов голосов, не преодолев 5-% порог для прохождения партии в парламент.

Явка составила 65,48 %, это чуть больше, чем в 2017 году, когда на избирательные участки пришло около 61% избирателей.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Выборы в Чехии завершились неожиданным результатом

Движение ANO Андрея Бабиша было лидером предвыборного рейтинга из 22 партий и объединений. Однако, большинство голосов, хоть и с крошечным отрывом в доли процентов, в итоге досталось коалиции "Вместе".

Возможно, на результаты повлияла публикация Pandora Papers, в которой указано, что миллиардер Андрей Бабиш приобрел в 2009 году недвижимость во Франции через офшорные сделки с использованием подставных лиц. Глава чешского правительства отверг эти обвинения, заявив о попытке его очернить перед выборами.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Чехии Милош Земан не скрывает того, что он поддерживает Андрея Бабиша

Президент Чехии Милош Земан поручит победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал того, что поддерживает ANO и лично Андрея Бабиша, однако движение потеряло возможность формировать правительство в одиночку.

Коалиция "Вместе" и коалиция Пиратской партии с центристским движением "Старосты и независимые" сможет сформировать альянс и получить большинство в 200-местном парламенте.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лидер Пиратской партии Иван Бартош уже заявил, что чешская оппозиция начинает переговоры о формировании правительства.

Оппозиция отказывается работать с Бабишем так как считает, что его бизнес вступает в конфликт интересов с его политическим статусом.

Основатель холдинга Agrofert Андрей Бабиш пришел в политику в 2011 году. Чтобы избежать обвинений в конфликте интересов, в 2017 году Бабиш передал концерн Agrofert в трастовый фонд. Но Еврокомиссия также усматривает в деятельности Бабиша конфликт интересов, поскольку будучи премьер-министром он влиял на выделение субсидий ЕС концерну Agrofert.

Неожиданный результат

Мария Евстафьева, корреспондент Би-би-си

Эти выборы в чешских СМИ называли не иначе как референдумом Бабишу.

Тяжело сказать, что больше повлияло на результаты - недавно увидевшее свет "Досье Пандоры" или недовольство избирателей тем, как правительство справилось с пандемией.

Его проигрыш на выборах довольно неожиданный - все предвыборные опросы предсказывали победу партии Бабиша. Публикация предвыборных опросов за три дня до выборов в Чехии противозаконна, поэтому мы так и не увидели более актуальные данные, которые могли бы полностью отразить разочарование последним коррупционным скандалом премьер-министра.

В разгар предвыборной кампании 2017 года я в последний раз брала интервью у Андрея Бабиша - пятого самого богатого человека Чехии. Тогда он был полон оптимизма и сил. Я ожидала, что его будет сопровождать большая команда, но на встречу он пришел один - пешком, вместе со своим старым голден-ретривером, который то и дело отказывался его слушаться.

Он говорил, что очень любит эклеры, но хочет похудеть и никак не соглашался говорить по-русски. Меня удивило то, с каким уважением и удовольствием с ним здоровались встречавшиеся нам жители Пругонице [ посёлок, в котором живет Бабиш с семьей - примечание редакции].

Сейчас все иначе. Жители Пругонице лидера движения ANO не поддержали. В посёлке выиграла коалиция "Вместе".