"Первый рубеж обороны демократии": президент Тайваня обещает не уступать перед угрозами Китая

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пекин называет Цай Инвэнь сепаратисткой и отказывается вступать с нею в переговоры

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров не уступит давлению со стороны Китая и продолжит следовать демократическому пути. Напряжение между Тайбэем и Пекином в последние дни усилилось.

"Никто не может заставить Тайвань пойти по тому пути, который подготовил для нас Китай", - заявила Цай Инвэнь в речи по случаю национального праздника.

Она отметила, что Тайвань "стоит на первом рубеже обороны демократии". "Мы надеемся на улучшение отношений и не будем действовать опрометчиво, однако не должно быть никаких иллюзий относительно того, что тайваньский народ поддастся давлению", - подчеркнула президент.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин обещал "осуществить воссоединение" Китая и Тайваня.

Тайвань считает себя независимым государством, а Китай рассматривает его как отколовшийся регион и заявляет, что не исключает силового решения конфликта.

Всю неделю десятки китайских боевых самолетов различных классов летали над провозглашенной Тайванем зоной противовоздушной обороны, охватывающей участки моря за пределами его территориальных вод.

Эти полеты серьезно затронули национальную безопасность и безопасность авиаперелетов, отметила Цай Инвэнь. По ее словам, ситуация сейчас "наиболее сложная и нестабильная, чем когда-либо за последние 72 года".

Она вновь повторила предложение о переговорах с китайскими лидерами на равных условиях. Официальный Пекин, называющий Цай сепаратисткой, это предложение до сих пор отвергал.

Цай триумфально переизбралась в прошлом году под лозунгами противостояния Пекину.

Конфликт Китая и Тайваня

Почему у Китая и Тайваня такие плохие отношения? Тайвань фактически отделился от материкового Китая в 1949 году, когда на материке победили в гражданской войне коммунисты, а прежнее правительство и его сторонники бежали на остров.

Как управляется Тайвань? На Тайване

Кто признает Тайвань? Только несколько стран официально признают Тайвань независимым. Любая страна, которая хочет поддерживать дипломатические отношения с Китаем, должна разорвать официальные связи с Тайбэем. Эта позиция привела к дипломатической изоляции Тайваня от международного сообщества.

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В субботу президент Китая Си Цзиньпин заявил, что присоединение Тайваня должно быть достигнуто мирным путем, однако напомнил, что у китайского народа есть "славная традиция" противодействия сепаратизму.

"Историческая задача полного объединения родины должна быть выполнена и обязательно будет выполнена", - добавил он.

Несмотря на недавнее усиление напряженности, отношения Китая и Тайваня все еще лучше уровня, который в последний раз наблюдался в 1996 году. Тогда Китай попытался сорвать президентские выборы с помощью ракетных испытаний, а США направили в регион авианосцы для противодействия Пекину.

США проводят давнюю политику "одного Китая", согласно которой они признают и поддерживают официальные отношения с Китаем, а не с островом Тайвань.

Однако в то же время Вашингтон поддерживает прочные неофициальные связи с Тайбэем. США продают оружие острову в рамках специального закона об отношениях с Тайванем.