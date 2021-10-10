В Татарстане упал самолет с парашютистами. Несколько из них выжили

23 минуты назад

Автор фото, Marina Lystseva/TASS Подпись к фото, Крушение потерпел легкомоторный самолет L-410 (архивное фото)

По меньшей мере 15 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета L-410 в Мензелинске. Всего на борту находились 22 человека.

"На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Семь человек удалось спасти, 15 человек извлечены без признаков жизни" - сообщили в МЧС.

По данным минздрава Татарстана, пострадавшие госпитализированы, один из них - в крайне тяжелом состоянии. В минздраве, однако, говорят о всего шести выживших.

В зоне крушения работают более 50 человек, 17 единиц техники. На место также вылетел президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сообщение о падении легкомоторного самолета L-410 чешского производства в Мензелинске поступило в 9:11 по местному времени.

Меньше месяца назад самолет той же модели совершил жесткую посадку рядом с селом Казачинское в Иркутской области. Он упал с небольшой высоты в условиях плотного тумана. На борту было 14 пассажиров и два члена экипажа. Четыре человека погибли, в том числе командир воздушного судна.