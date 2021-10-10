В Татарстане упал самолет с парашютистами. Несколько из них выжили
По меньшей мере 15 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета L-410 в Мензелинске. Всего на борту находились 22 человека.
"На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Семь человек удалось спасти, 15 человек извлечены без признаков жизни" - сообщили в МЧС.
По данным минздрава Татарстана, пострадавшие госпитализированы, один из них - в крайне тяжелом состоянии. В минздраве, однако, говорят о всего шести выживших.
В зоне крушения работают более 50 человек, 17 единиц техники. На место также вылетел президент Татарстана Рустам Минниханов.
Сообщение о падении легкомоторного самолета L-410 чешского производства в Мензелинске поступило в 9:11 по местному времени.
Меньше месяца назад самолет той же модели совершил жесткую посадку рядом с селом Казачинское в Иркутской области. Он упал с небольшой высоты в условиях плотного тумана. На борту было 14 пассажиров и два члена экипажа. Четыре человека погибли, в том числе командир воздушного судна.
Еще один самолет L-410, на борту которого находились парашютисты, потерпел крушение в Кемеровской области в июне этого года. Причиной аварии стал отказ двигателя, погибли четыре человека.
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