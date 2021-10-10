От отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье умерли больше 30 человек

41 минуту назад

Автор фото, Russian Investigative Committee/TASS Подпись к фото, СК опубликовал кадры с изъятым алкоголем

Количество умерших после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 32 человек.

"Число поступивших в больницы с отравлением суррогатом возросло до 64, из них 32 умерли", - сообщает правительство Оренбургской области.

"Медики делают все возможное, чтобы спасти людей. Но у многих пациентов доза метанола в несколько раз превышает смертельную. Ещё раз обращаюсь к оренбуржцам - воздержитесь от употребления любого алкоголя, независимо от того, когда вы его приобрели", - говорится в новом заявлении министра здравоохранения области Татьяны Савиновой.

О массовом отравлении в области стало известно 7 октября. С тех пор число погибших постоянно увеличивается.

В рамках расследования дела о производстве и продаже суррогатного алкоголя задержаны уже девять подозреваемых. Двое из них - мужчины 29 и 60 лет, а также 47-летняя женщина - в субботу были заключены под арест на два месяца.

"Все трое - жители города Орска. При допросе в качестве обвиняемых один орчанин вину признал, двое других - признали частично" - говорится в заявлении районного суда.

Следователи также обнаружили на территории торгово-закупочной базы в Орске склад, откуда поставляли партии суррогатного алкоголя. В рамках обыска с территории склада были изъяты более 1,2 тыс. бутылок со спиртосодержащей продукцией без маркировки. Позже там обнаружили также спиртосодержащую жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров.

Автор фото, Russian Investigative Committee/TASS

Утром в пятницу на восток Оренбургской области выехал губернатор Денис Паслер. "Главное сейчас - работа с населением. Подомовые обходы, общение с односельчанами - нужно всем провести эту работу. Впереди выходные, и у людей может оставаться уже купленный суррогатный алкоголь", - заявил он.

Первый замглавы администрации района Олег Сметанин сказал Интерфаксу, что, по его данным, все погибшие распивали напитки в разных компаниях.

Нелегально произведенные спиртные напитки обычно продаются намного дешевле легальных, но могут содержать смертельно опасные примеси, особенный метиловый спирт.

Один из самых трагических случаев произошел в Иркутске в декабре 2016 года. Там люди пили парфюмерно-косметическое средство для ванн "Боярышник". По технологии оно должно быть сделано из этилового спирта, но в его основе оказался метиловый. Погибли 76 человек, десятки пострадали.