Ксения Собчак пострадала в автоаварии под Сочи, еще два человека погибли

22 минуты назад

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Host Photo Agenc

Автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной. Информацию о происшествии подтвердила сама телеведущая. По данным информагентств, в ДТП погибли два человека.

Авария произошла вечером 9 октября, автомобиль Mercedes S 500, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, сообщил ранее Интерфакс со ссылкой на источник. Агентство сообщило, что во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.

"Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными", - написала Собчак в своем телеграм-канале. Ее ассистентка также получила сотрясение мозга.

По ее словам, после столкновения она потеряла сознание, однако впоследствии от госпитализации в Сочи отказалась, чтобы вернуться домой.