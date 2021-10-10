Ксения Собчак пострадала в автоаварии под Сочи, еще два человека погибли
Автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной. Информацию о происшествии подтвердила сама телеведущая. По данным информагентств, в ДТП погибли два человека.
Авария произошла вечером 9 октября, автомобиль Mercedes S 500, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, сообщил ранее Интерфакс со ссылкой на источник. Агентство сообщило, что во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.
"Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными", - написала Собчак в своем телеграм-канале. Ее ассистентка также получила сотрясение мозга.
По ее словам, после столкновения она потеряла сознание, однако впоследствии от госпитализации в Сочи отказалась, чтобы вернуться домой.
"Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя , конечно же. Никто из нас не подгонял . Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - подчеркнула она. Ранее в социальных сетях стали распространяться слухи, что водитель пошел на опасный маневр, поскольку телеведущая его торопила.
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