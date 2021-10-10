Президент Чехии Милош Земан попал в реанимацию вскоре после поражения премьера Бабиша на выборах

час назад

Автор фото, Czech presidential press office

Президент Чехии Милош Земан находится в реанимации и без сознания вскоре после встречи с проигравшим накануне парламентские выборы премьер-министром Андреем Бабишем.

Земану 77 лет, он много курит, а в прошлом еще и сильно пил. Он передвигается на коляске и страдает сахарным диабетом.

В Центральном военном госпитале Праги сообщили, что у президента осложнения ранее поставленного диагноза, сам этот диагноз там раскрывать отказались. "Точный диагноз нам известен, поэтому мы можем предпринять все необходимые действия, - сказал журналистам врачи президента Миросав Заворал. - Поскольку у меня нет согласия президента на раскрытие его диагноза... я этого сделать не могу, это было бы нарушением закона о конфиденциальности медицинских данных".

Как передает корреспондент Би-би-си в Праге Роб Кэмерон, представители властей Чехии не комментируют сообщения многочисленных источников о том, что у Земана асцит - скопление жидкости в брюшной полости, чаще всего являющееся следствием цирроза печени.

Как сообщают чешские СМИ, когда президента привезли в госпиталь, медики придерживали ему голову.

Переговоры о новом правительстве

Незадолго до того, как Земана отправили в больницу, утром в воскресенье, Земан встретился в своем замке за городом с премьером Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия ANO к удивлению многих наблюдателей не смогла набрать абсолютное большинство на субботних парламентских выборах. Больше голосов набрала правоцентристская коалиция "Вместе" (Spolu): за нее проголосовали 27,8% избирателей, а за ANO - 27,1%.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Когда Земана привезли в больницу, врачи поддерживали его голову

Противники Бабиша намерены сформировать правящую коалицию и сместить его с поста премьера. Сам Земан, обещавший голосовать за Бабиша, до выборов говорил, что поручит формирование правительства лидеру крупнейшей партии, а не какому-то объединению из нескольких партий. Это означает, что ANO, несмотря на проигрыш на выборах, могла рассчитывать на то, чтобы остаться у власти.

В воскресенье президент страны намеревался провести переговоры о формировании нового правительства. При этом коалиция "Вместе" объявила, что ведет консультации о создании правящей коалиции с леволиберальной Пиратской партией и центристским движением STAN ("Старосты и независимые"). Вместе все он контролируют 108 из 200 мест в парламенте Чехии.

Коммунистическая партия набрала менее четырех процентов голосов, не преодолев 5-% порог для прохождения партии в парламент.

По данным агентства Рейтер, согласно чешской конституции, в случае если должность президента страны не занята, премьер-министра может назначить нижняя палата парламента.

Скандальные заявления

Земан является президентом Чехии с 2013 года. Поскольку страна является парламентской республикой, фигура президента в ней в основном церемониальная, хотя именно глава государства должен поручать победившей на выборах политической силе создавать правительство.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В ноябре 2017 года Милош Земан приезжал в гости к Владимиру Путину

Милош Земан постоянно обращал на себя внимание заявлениями, идущими вразрез с официальной политикой и Праги, и всего Евросоюза. Он высказывался против санкций в отношении России, говорил, что аннексию Крыма Россией нужно признать свершившимся фактом, ездил в ноябре 2017 года с делегацией бизнесменов в Россию и встречался с Владимиром Путиным. Кроме того, вскоре после британского референдума он предлагал провести референдум о членстве Чехии в ЕС и НАТО - правда, сам при этом заверил, что не хочет выхода страны из Евросоюза.

В реальности внешнеполитический курс Чехии это никак не изменило: президент в парламентской республике не имеет на это полномочий.

В июне этого года Земана подвергли резкой критике, когда он назвал трансгендерных людей "отвратительными".