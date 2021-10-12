Дайджест: хакерские атаки и рост цен на газ - Лондон все увереннее указывает на Москву

час назад

Автор фото, HOSHANG HASHIMI/AFP via Getty Images

Переговоры без признания. Чего ждать от встречи с талибами в Дохе

Представители США и Евросоюза проведут во вторник в Дохе встречу с руководством талибов (организация "Талибан" признана террористической и запрещена в России).

Пресс-секретарь ЕС Набила Массрали настаивает на том, что речь о признании правительства талибов в Афганистане не идет, вместо этого будут обсуждаться гуманитарные вопросы, такие как свободный выезд из страны всех желающих, доступ к гуманитарной помощи, соблюдение прав женщин, этнических и иных меньшинств.

Запад также хочет заручиться обещаниями талибов, что они не дадут приют разного рода террористам, включая боевиков разгромленного ИГ (организация запрещена в России).

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель уже увеличил поставки помощи Афганистану, хотя этого может оказаться недостаточно для предотвращения голода и гуманитарного кризиса.

Талибы также подтвердили свое желание принять участие во встрече, а исполняющий обязанности министра иностранных дел талибов Амир Хан Моттаки подчеркнул, что движение хочет строить позитивные отношения с внешним миром.

Виртуальный саммит G20 по Афганистану

В Италии, председательствующей в "Большой двадцатке", пройдет виртуальный саммит лидеров стран G20, посвященный Афганистану. На встрече обсудят вопросы безопасности, гуманитарные нужды Афганистана, борьбу с терроризмом, а также ситуацию с экономикой и правами человека в стране.

Организация объединенных наций пытается привлечь около 600 млн долларов для оказания гуманитарной помощи Афганистану, чтобы предотвратить полный крах афганской экономики.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Афганистан переживает переломный момент, и что "мир заплатит большую цену", если сейчас не поможет стране.

Два месяца назад талибы взяли Кабул и захватили власть в Афганистане.

Саммит Украина-ЕС в Киеве

Автор фото, Getty Images

Во вторник в Киеве пройдет 23-й саммит Европейского союза и Украины, на котором будет обсуждаться углубление экономической интеграции Украины и ЕС, сотрудничество в области противодействия гибридным угрозам и проблемы энергетической безопасности как Украины, так и Европы в целом.

Ожидается также, что Украина и ЕС подпишут соглашение об "открытом небе", позволяющее лоукостерам открывать больше новых авиарейсов и предоставляющее больше прав и финансовых гарантий украинским пассажирам. От Украины потребуется привести свое авиационное законодательство в соответствии с нормами, действующими в остальных странах совместного европейского авиапространства.

ЕС на саммите будут представлять президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Украину - президент страны Владимир Зеленский.

Первое после выборов заседание Госдумы

Автор фото, EPA/YURI KOCHETKOV Подпись к фото, По итогам сентябрьских выборов "Единая Россия" вновь получила конституционное большинство

Во вторник первое заседание после сентябрьских выборов проведет Госдума России восьмого созыва.

По итогам прошедших в сентябре парламентских выборов "Единая Россия" вновь получила конституционное большинство - у нее 324 мандата из 450. КПРФ получила 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13.

С новым составом депутатов во вторник встретится президент Путин.

Претензии недостаточны

Автор фото, Virginia Giuffre Подпись к фото, Вирджиния Джуффре (в то время Вирджиния Робертс) сфотографировлалсь с принцем Йоркским в 2001 году

Полиция Лондона прекратила расследование обвинений в сексуальных преступлениях в адрес среднего сына королевы Елизаветы II принца Эндрю. Дело было возбуждено на основании показаний американки Вирджинии Джуффре, которая утверждает, что в подростковом возрасте ее принуждали к сексу с принцем.

"Несмотря на давление прессы и заявления о наличии новых доказательств, полиция Лондона пришла к выводу, что претензии недостаточны для дальнейшего расследования, - сказал источник в окружении принца Эндрю. - Герцог всегда решительно настаивал на своей невиновности и продолжает это делать".

Кому и за что дали Нобеля по экономике

Автор фото, Nobel Prize Outreach Подпись к фото, Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс

Трое ученых из ведущих американских университетов получили Нобелевскую премию по экономике за то, что научили коллег делать научно обоснованные выводы из казалось бы ненаучных экспериментов.

Половину премии в более чем 1 млн долларов получит канадец Дэвид Кард, а другую половину поровну разделят американец Джошуа Ангрист и голландец Гвидо Имбенс.

Благодаря им мир получил ответы на вопросы, например, о том, как влияет на будущий процесс обучения ребенка дата его рождения.

Сыр, вино и солнечные батареи: о чем принц Чарльз рассказал Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Астон Марин" принца Чарльза перевели с бензина на биоэтанол

Журналист Би-би-си Джастин Роулатт встретился с принцем Чарльзом в частной резиденции королевской семьи Балморал в шотландском Абердиншире. В ноябре в Глазго пройдет климатический саммит, и разговор с принцем Чарльзом во многом был посвящен этому событию.

"Я беспокоюсь, что мировые лидеры опять будут просто разговаривать, когда встретятся в Глазго в ноябре на решающей конференции ООН по климату. Проблема же в том, что надо начинать действовать", - заявил принц.

Сам принц Чарльз в меру сил старается уменьшить свой углеродный след.

"Моя машина ездит на излишках английского белого вина и сыворотке от производства сыра", - рассказал принц.

Главный источник программ-вымогателей - Россия и ее соседи

Автор фото, Getty Images

Глава британского Национального центра кибербезопасности Линди Кэмерон назвала вымогательство самой серьезной угрозой, которая подстерегает пользователей интернета в Британии.

По ее словам, за кибератаками с целью вымогательства на британские комерческие структуры и другие организации в большинстве своем стоят преступники из России и соседних с ней стран.

Выдержки из ее выступления в Королевском институте международных отношений, известном также как Чатем-Хаус, приводит газета Guardian.

"Мы вместе с Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) полагаем, что киберпреступники из России и соседних стран несут ответственность за самые разрушительные кибератаки в Британии", - заявила Кэмерон.

По ее словам, такие атаки с целью получения выкупа являются "самой прямой и явной угрозой всем, от компаний FTSE 100 до школ и от жизненно важной национальной инфраструктуры до местных советов", у многих из которых нет даже планов по отражению таких атак, не говоря уже о том, чтобы их системы кибербезопасности были опробованы в действии.

По словам главы Центра кибербезопасности, выплата отступных лишь "придает уверенности этим преступным группировкам", при этом британские законы о вымогательстве, разработанные для борьбы с похищением людей, запрещают платить лишь террористам, а хакеры редко подпадают под эту категорию.

Как отмечают эксперты, Россия и ряд других бывших республик СССР, за исключением стран Балтии, предпочитает закрывать глаза на деятельность преступных группировок, если она направлена против зарубежных целей.

При этом Кэмерон признала, что хотя Россия и продолжает представлять наибольшую киберугрозу, Китай уже догоняет ее, причем Пекин применяет новейшие технологии в погоне за коммерческими секретами, такими как разработка вакцин.

Газовый кризис в Европе: и здесь виновата Россия?

Автор фото, ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

По крайней мере именно так считает представитель британского казначейства лорд Эгнью, барон Аутлонский. Он первым в правительстве бросил прямые обвинения в адрес Владимира Путина, заявив, что растущие цены на газ не имеют никакого отношения к доступности этого энергоносителя, и что это лишь геополитический ход Кремля.

Как пишет Times, другие члены кабинета министров тоже убеждены, что "Газпром" специально перекрывает вентиль, чтобы заставить страны Евросоюза одобрить проложенный по дну Балтийского моря газопровод "Северный поток-2", но не спешат затевать дипломатический скадал, прямо указав на Москву.

Сама Британия практически не импортирует газ из России, однако действия этого крупнейшего в мире поставщика газа сильно влияют на цены энергоносителя.

Отчасти резкий рост цен можно объяснить восстановлением мировой экономики, и тем не менее, в адрес Путина звучат обвинения в ограничениях поставок газа в континентальную Европу, которая треть всего требуемого объема получает именно из России, пишет Times.

Путину необходимо заручиться одобрением "Северного потока-2", который позволит поставлять газ той же Германии в обход Украины. Не удивительно, что на прошлой неделе, когда он предложил немцам увеличить поставки в обмен на одобрение газопровода, цены на газ пошли вниз.

Однако британский премьер Борис Джонсон предупреждает о серьезных последствиях для безопасности Европы в случае одобрения Евросоюзом "Северного потока-2", поскольку это изолирует Украину и усилит зависимость Европы от российского газа.

Член парламента от Консервативной партии Боб Сили и вовсе требует от Джонсона усилить давление на Германию с тем, чтобы она дала отпор требованиям Москвы. По его словам, газовый шантаж со стороны Кремля может привести к новому витку нестабильности в Восточной Европе.

При этом Сили признает: "Если мы в ближайшее время не дадим добро "Северному потоку-2", Кремль снизит поставки, и Путин по сути предложит нам выбор между войной и теплом".

В свою очередь, российское посольство ранее подчеркнуло, что "Газпром" снабжает Европу газом в точном соответствии с долгосрочными контрактами и даже "перевыполняет свои обязательства".

Удаление контента Google: почему Россия впереди планеты всей

Россия стала абсолютным лидером в мире по числу запросов в Google об удалении контента. В последние годы Google удовлетворяет их все чаще - эксперты объясняют это тем, что благодаря новым законам о регулировке рунета у компании остается все меньше возможностей отказывать госорганам. Рассказываем, как и почему менялись требования российских властей о блокировке данных в сервисах Google.

Сильные лесные пожары, вызванные рекордной жарой и сильной засухой, ставят под угрозу выживание калифорнийских секвой.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Спасение калифорнийских секвой от огня