Нобелевская премия по экономике присуждена Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гидо Имбенсу из Канады, США и Нидерландов

11 октября 2021, 10:06 GMT Обновлено 47 минут назад

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Нобелевская премия по экономике 2021 года присуждена Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гидо Имбенсу за новое понимание рынка труда и выводы о причинах и следствиях вмешательства в ход вещей естественных причин.

К примеру, как влияет на будущий процесс обучения ребенка дата его рождения. Между детьми родившимися 31 декабря и 1 января всего неколько часов разницы, но школьное обучение они начинают с разницей практически в год. Влияние таких естественных причин на будущее человека - одна из тем исследований лауреатов этого года.

Дэвид Кард родился в Канаде, Джошуа Ангрист - в США, Гидо Имбенс - в Нидерландах. Все трое ученых работают в США.

Нобелевская премия по экономике - единственная, не указанная в завещании Альфреда Нобеля. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию - по экономической науке.

Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.

Лауреатами прошлого года стали американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон за разработку теории аукционов.