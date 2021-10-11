Полиция Лондона прекратила расследование обвинений в сексуальных преступлениях в адрес принца Эндрю

38 минут назад

Автор фото, Virginia Giuffre Подпись к фото, Вирджиния Джуффре (в то время Вирджиния Робертс) сфотографировлалсь с принцем Йоркским в 2001 году

Полиция Лондона прекращает расследование в отношении среднего сына королевы Елизаветы II принца Эндрю (герцог Йоркский), возбужденного на основании показаний американки Вирджинии Джуффре, которая утверждает, что в подростковом возрасте ее принуждали к сексу с принцем.

Близкий к герцогу источник сказал в комментарии агентству Пресс ассошиэйтед, что решение британской полиции логично и не удивительно.

"Несмотря на давление прессы и заявления о наличии новых доказательств, полиция Лондона пришла к выводу, что претензии недостаточны для дальнейшего расследования, - сказал источник в окружении принца Эндрю. - Герцог всегда решительно настаивал на своей невиновности и продолжает это делать".

В Скотланд-Ярде заявили, что полиция завершила рассмотрение переданных ей прессой новых подробностей дела и постановила, что никаких дальнейших действий в отношении принца Эндрю предприниматься не будет.

При этом лондонская полиция выразила готовность сотрудничать с коллегами в США и заинтересованными организациями в дальнейшем расследовании эпизодов, связанных с Джеффри Эпштейном.

С чего все началось

Автор фото, News Syndication Подпись к фото, Принц Эндрю (слева) и Джеффри Эпштейн во время прогулки в Центральном парке в Нью-Йорке, 2010 год. По словам принца, его знакомство с финансистом было недолгим, но при этом признает, что они познакомились еще в 1999 году

Скандал разгорелся в начале 2019 года, когда шесть женщин дали показания против влиятельного американского миллиардера Джеффри Эпштейна. В июле того же года его арестовали и обвинили в продаже людей в сексуальное рабство, сексе с невовершеннолетними и подкупе потенциальных свидетелей.

Эпштейну грозило до 45 лет тюремного заключения, но 10 августа 2019 года он был найден мертвым в своей камере. Обвинительный приговор так и не был вынесен, хотя его жертвы настаивали, чтобы он был наказан посмертно.

Вскоре после смерти Эпштейна одна из свидетельствовавших против него женщин, Вирджиния Джуффре, заявила, что в начале нулевых британский принц Эндрю неоднократно бывал участником фривольных вечеринок, устраиваемых американским миллиардером, и у нее лично трижды был с ним секс, хотя ей в тот момент было 17 лет.

В своих ранних показаниях Джуффре говорила, что поведение принца было обычным. "Он не был груб, ничего такого, просто сказал "спасибо" и еще какие-то такие приятные слова и ушёл", - вспоминала женщина.

Позднее она заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю. Сам принц всегда отрицал свою причастность к делам Эпштейна.