"Развода хотел Джон". Пол Маккартни рассказал о причинах распада "Битлз"

56 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пол Маккартни отказывается признавать свою вину в распаде "Битлз" из-за того, что он подал в суд на других музыкантов

Пол Маккартни заявил, что идея прекратить существование "Битлз", принадлежала не ему, как считалось последние 50 лет, а другому участнику ливерпульской "четверки" - Джону Леннону.

Все время с распада группы вина за это лежала на Поле Маккартни. Главным доказательством, по крайней мере в массовом сознании, был релиз его сольного альбома в 1970 году под названием "McCartney", перед выходом которого он сообщил, что взял паузу в работе с "Битлз".

Но в последнем интервью Би-би-си он сказал, что раскол был спровоцирован Джоном Ленноном.

"Это был наш Джонни. Он как-то вошел в комнату и сказал: "Я ухожу из "Битлз". И добавил: "Как-то волнительно, похоже на развод". "А нам оставалось собирать осколки", - рассказал Пол Маккартни.

Музыкант также заявил, что не исключает, что если бы Леннон не ушел, группа продолжила бы свое существование.

"Дело в том, что Джон начал новую жизнь с Йоко, и он хотел ... просто полежать неделю в постели в Амстердаме, чтобы побороться за мир. С этим не поспоришь", - вспоминает Маккартни.

Он говорит, что то время для него было одним из самых трудных периодов. "Группа была моей жизнью. Я думал, что мы делаем довольно хорошие вещи - "Abbey Road", "Let It Be". Я хотел продолжать", - признается Пол Маккартни.

Подпись к фото, "Битлз" остается самой влиятельной рок-группой в истории музыки

Музыкант также рассказал, что решение Леннона совпало с конфликтом Маккартни с новым менеджером группы Алленом Кляйном. Кляйн говорил, что участники группы не могут взять и разойтись, потому что ему нужно время для того, чтобы уладить финансовые дела и свести концы с концами.

"В течение нескольких месяцев нам приходилось притворяться перед аудиторией. Это было странно, потому что мы все знали, что это конец "Битлз"", - рассказывает Маккартни.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Пол Маккартни считает, что "Битлз" могла бы существовать гораздо дольше

В итоге, опасаясь того, что Кляйн присвоит себе авторские права на произведения группы, сэр Пол подал в суд на остальных участников "Битлз".

"Я должен был драться и единственный способ это сделать - подать в суд на своих коллег по группе, потому что они были готовы довериться Кляйну", - заявил Маккартни.

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Он утверждает, что впоследствии участники поблагодарили его за поданные иски. Пол Маккартни также считает, что именно благодаря этим искам стало возможно создание такого архивного проекта, как "Антология "Битлз"" и предстоящий выход документального фильма Питера Джексона "Вернись".