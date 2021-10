"Развода хотел Джон". Пол Маккартни рассказал о причинах распада "Битлз"

Он говорит, что то время для него было одним из самых трудных периодов. "Группа была моей жизнью. Я думал, что мы делаем довольно хорошие вещи - "Abbey Road", "Let It Be". Я хотел продолжать", - признается Пол Маккартни.