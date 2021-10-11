Принц Чарльз рассказал Би-би-си, почему он симпатизирует Грете Тунберг и почему его "Астон Мартин" ездит на вине и сыре

час назад

Принц Уэльский признался, что прекрасно понимает, почему активисты таких организаций, как Extinction Rebellion, выходят на улицы, чтобы требовать от правительства более решительной борьбы с изменением климата. "Все эти молодые люди чувствуют, что ничего не меняется. Я их полностью понимаю: они видят, что их будущее рушится, но их никто не слушает", - сказал принц Чарльз.

При этом он отметил, что не оправдывает перекрытие дорог активистами и другие радикальные акции, мешающие жить остальным.

Журналист Би-би-си Джастин Роулатт встретился с принцем в частной резиденции королевской семьи Балморал в шотландском Абердиншире. В ноябре в Глазго пройдет климатический саммит, и разговор с принцем Чарльзом во многом был посвящен этому событию.

Опять одни разговоры

"Я беспокоюсь, что мировые лидеры опять будут просто разговаривать, когда встретятся в Глазго в ноябре на решающей конференции ООН по климату. Проблема же в том, что надо начинать действовать", - заявил принц.

Он считает, что такие действия климатических активистов, как блокирование дорог, бесполезны, но полностью понимает разочарование участников экологических кампаний.

На вопрос, симпатизирует ли принц активистке Грете Тунберг, которая критикует мировых лидеров за бездействие, он ответил: "Конечно да". Он понимает, почему такие группы, как Extinction Rebellion, выходят на улицы.

"Я не думаю, что это помогает. Наоборот, это разделяет и злит людей. Но я полностью понимаю их разочарование. Трудность в том, как направить это разочарование в более конструктивное русло", - говорит принц Чарльз.

Подпись к фото, В своей шотландской резиденции принц Чарльз сажает деревья и использует солнечные батареи

На вопрос, достаточно ли правительство Великобритании делает для борьбы с изменением климата, принц ответил, что не может комментировать этот вопрос.

Климат и бизнес

Принц Чарльз не первый раз выступает с заявлениями о том, что мировая общественность, и не только политическая, уделяет мало внимания борьбе с изменением климата.

Он давно говорил, что привлечение бизнес-лидеров к решению проблемы глобального потепления будет иметь решающее значение.

Правительства, конечно, обладают возможностью вложить в борьбу миллиарды долларов, но у частного сектора есть потенциал на триллионы, говорит принц. Однако многие руководители компаний не уделяют вопросам окружающей среды достаточного внимания.

Многие из молодых людей, которые сейчас приходят в бизнес, действительно думают об окружающей среде, но, по словам принца, они еще не достигли того менеджерского уровня, чтобы что-то кардинально изменить.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Астон Марин" принца Чарльза перевели с бензина на биоэтанол. "Моя машина ездит на вине и сыре", - говорит Чарльз

Принц Чарльз предупреждает, что конференция по климату в Глазго будет, возможно, последним шансом, и если мир не объединится для решения проблемы изменения климата, случится катастрофа.

"Это уже катастрофа, потому что мир не может выдержать стресс, создаваемый экстремальной погодой", - замечает он.

Сыр, вино и солнечные батареи

Принц Чарльз не только призывает других быть более ответственными, но и сам в меру сил старается уменьшить свой углеродный след.

Принц признает, что отопление большого поместья оставляет углеродный след, но говорит, что пытается его по возможности сократить. Например, он стал топить котлы в шотландской резиденции щепой, остающейся после плановой вырубки деревьев в лесу поместья, и установил солнечные батареи в своей лондонской резиденции Кларенс-хаус и на ферме Хайгроув.

Его темно-синий "Астон Марин", которым принц владеет уже 51 год, был модифицирован для работы на топливе марки E85, состоящем на 85% из биоэтанола и на 15% из неэтилированного бензина.

"Моя машина ездит на излишках английского белого вина и сыворотке от производства сыра", - говорит принц.

Подпись к фото, Принц Уэльский старается сократить углеродный след, который он оставляет, и призывает других тоже быть ответственнее

Биоэтанол можно вырабатывать из разного сырья, в случае с топливом для автомобиля принца его действительно вырабатывают в основном из остатков производства вина.

Кроме того, принц говорит, что часть транспортных средств, используемых в его поместьях, теперь электрические, хотя только на электрических автомобилях далеко не уедешь - не только в прямом смысле, но и в смысле борьбы с изменением климата.

Принц отмечает, что электромобили дороги и пока недоступны большинству. Кроме того, неизвестно, что будет с батареями - как их будут перерабатывать.

Он понимает, что большинству людей очень трудно сократить свой углеродный след, однако небольшие изменения доступны каждому.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Принц Чарльза заявил, что поддерживает и понимает шведскую активистку Грету Тунберг

Принц Чарльз рассказал, что изменил свою диету - не ест мясо и рыбу два дня в неделю и раз в неделю отказывается от молочного. Этот маленький шаг, по его словам, помогает хотя бы чуть-чуть уменьшить воздействие на окружающую среду.

"Если бы больше людей сделали также, это значительно снизило бы давление на окружающую среду", - уверен он.

"Но никто в одиночку не сможет решить эту проблему. Все эти действия - булавочный укол", - признает принц Уэльский. По его мнению, нужны системные изменения в отраслях, которые производят наибольшее количество выбросов.