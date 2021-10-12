Борис Джонсон провалил борьбу с ковидом на заре пандемии. Выводы расследования парламента

15 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пандемия коронавируса унесла жизни 150 тысяч британцев

Группа британских парламентариев выпустила доклад под названием "Коронавирус: уроки, выученные на данный момент", в котором признала действия правительства в самом начале пандемии самым серьезным провалом в области общественного здоровья за всю историю страны.

Документ подготовлен двумя парламентскими комитетами - здравоохранения и социальной защиты и науки и технологий, - в которые входят представители всех партий, представленных в парламенте.

Цель этого 150-страничного документа - дать оценку действиям властей и проанализировать причины самой высокой смертности от Covid-19 в Западной Европе (порядка 150 тыс. человек).

Глава обоих комитетов, подготовивших доклад, консерватор Джереми Хант подчеркнул, что природа пандемии и скорость ее распространения застали весь мир врасплох, и невозможно было все сделать правильно.

"Опыт Британии в этой борьбе состоит как из больших достижений в ряде вопросов, так и из огромных ошибок. Извлечь уроки из тех и других - жизненно важно", - сказал Хант.

Провальная стратегия

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это стена памяти жертв коронавируса в самом центре Лондона, на набережной Темзы. Родственники умерших оставляют на ней сердечки с именами своих родных - десятки тысяч надписей

Авторы доклада пришли к выводу, что первоначальная стратегия британских властей, направленная на достижение так называемого стадного иммунитета, была большой ошибкой.

Кроме того, что она сама по себе оказалась провальной, она также привела к тому, что первый локдаун в стране был введен гораздо позже, чем того требовала ситуация, и повлекла за собой неоправданные человеческие жертвы.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в Британии 31 января 2020 года, а первый общенациональный локдаун был объявлен лишь 23 марта, когда во многих странах уже давно действовал режим карантина.

В докладе особо подчеркнуто, что в своих решениях правительство опиралось на мнение своих научных советников, а те в свою очередь исходили из их опыта борьбы с эпидемией гриппа - когда упор делается на то, чтобы контролировать распространение вируса, а не на попытки полностью его остановить.

При этом, считают авторы, быстро стало понятно, что мир столкнулся с принципиально новым видом инфекции, и решения научного совета при британском правительстве вызывают серьезные вопросы.

В документе также отмечены и успешные шаги властей в борьбе с пандемией, в частности, программа всеобщей вакцинации, которая была быстро и успешно организована.

Представитель Даунинг-стрит поблагодарил парламентариев за доклад и заявил, что в будущем году правительство проведет открытое общественное дознание по итогам борьбы с пандемией.