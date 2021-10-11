Новым канцлером Австрии стал дипломат Александр Шалленберг - близкий соратник ушедшего в отставку Себастьяна Курца
Новым канцлером Австрии стал дипломат Александр Шалленберг. Он сменил на этом посту Себастьяна Курца, ушедшего в отставку из-за обвинений в коррупции.
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел Шалленберга к присяге в понедельник, представив его как опытного дипломата и искусного политика.
Однако оппозиция утверждает, что Шалленберг, ранее возглавлявший МИД в правительстве Себастьяна Курца, на практике станет марионеткой в руках бывшего канцлера.
"Конечно же, я буду тесно сотрудничать… с Себастьяном Курцем, - говорится в заявлении вступившего в должность Александра Шалленберга. - Я считаю, что обвинения, выдвинутые в адрес Курца, ложные, и я убежден, что в конце концов выяснится, что они лишены оснований".
Вместе с Себастьяном Курцем по делу о коррупции проходят еще девять человек. Прокуратура подозревает, что Курц и его приближенные платили редакции одного из австрийских таблоидов, чтобы она преподносила их политическую деятельность в выгодном свете, и делали это за государственный счет. Бывший канцлер отрицает обвинения.
В пятницу правительство Австрии, представляющее собой коалицию Австрийской народной партии Курца и партии "зеленых", было на грани краха. Лидер "зеленых" Вернер Коглер заявил, что расследование против Курца сделало его неприемлемой фигурой для управления государством.
В субботу Себастьян Курц заявил, что освобождает должность, чтобы предотвратить политический кризис и хаос, однако добавил, что сохранит лидерство в своей партии и продолжит заседать в парламенте.
Президент Австрии Ван дер Беллен отметил, что потребуется приложить немало усилий для того, чтобы восстановить доверие к коалиционному правительству после коррупционного скандала.
Кто такой Александр Шалленберг?
52-летний Александр Шалленберг - кадровый дипломат и относительный новичок в политике.
Шалленберг родился в Берне в семье австрийского посла, провел детство в Индии, Испании и Франции. Он решил пойти по стопам своего отца, поступив на службу в МИД Австрии в 1997 году.
Александр Шалленберг стал главой МИД в июне 2019 года, сменив на этом посту Карин Кнайсль. Он остался на этой должности и после того, как Себастьян Курц одержал победу на всеобщих выборах в том же году.
Нового канцлера считают сильным союзником Себастьяна Курца, который, в интервью изданию Der Spiegel в 2007 году заявил, что Шалленберг - один из наиболее одаренных министров, которых ему когда-либо приходилось встречать.
Некоторые оппозиционные политики считают, что Курц останется в роли теневого канцлера и будет оказывать большое влияние на работу кабинета.
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