Apple и Google требуют блокировать канал основателя "Мужского государства" в Telegram

44 минуты назад

Автор фото, TASS

Основатель "Мужского государства" Владислав Поздняков заявил, что мессенджер Telegram предупредил о требовании магазинов приложений Apple и Google заблокировать его телеграм-канал. "Мужское государство" объединяет тех, кто придерживается женоненавистнических и гомофобных взглядов, его сторонники устраивали кампании против феминисток и ЛГБТ-активистов.

Накануне вечером Поздняков выложил в своем канале скриншот сообщения от технической поддержки Telegram - сейчас этот пост недоступен. Из опубликованного следовало, что мессенджер получил от представителей App Store и Google Play жалобу на распространение "материалов, дискриминирующих людей по признаку их сексуальной ориентации".

Авторы жалоб потребовали ограничить доступ к каналу на iOS и Android. "Мы с большой вероятностью будем вынуждены удовлетворить эти требования", - предупредила служба поддержки. Подлинность скриншота изданию "Медиазона" (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) подтвердил близкий к Telegram источник.

На личный канал Позднякова были подписаны 99 тысяч пользователей Telegram. Основатель "Мужского государства" в числе прочего использовал его для координации своих сторонников во время кампаний против людей и компаний.

Основатель Telegram Павел Дуров во время импровизированной пресс-конференции в своем телеграм-канале в конце сентября отвечал на вопрос, почему мессенджер на блокирует "паблики аля Поздняков". Вопрос был задан одним из пользователей на фоне блокировки каналов соратников Алексея Навального во время выборов в Госдуму.

"Мы анализировали этот канал [Позднякова], по нему пока нет однозначной юридической оценки. В связи с ним также в настоящее время нет риска блокировки Telegram, что серьезно отличает эту ситуацию от ситуации с ботом УГ ["Умное голосование"]", - отвечал тогда Дуров.

Комментируя блокировку ресурсов соратников Навального, Дуров еще раньше заявлял, что Telegram был вынужден следовать правилам, установленными Apple и Google, которые удалили приложение для голосования, "чтобы оставаться доступным для пользователей на iOS и Android".

Чем прославилось "Мужское государство"

Неделю назад прокуратура Нижегородской области подала иск в областной суд с требованием запретить деятельность на территории России незарегистрированного объединения "Мужское государство". Рассмотрение дела назначено на 18 октября.

Группа "Мужское государство" была создана в 2016 году и объединяла тогда несколько пабликов в соцсети "ВКонтакте". Участники объединения характеризуют себя как защитники традиционных ценностей, а свою идеологию они описывают как "национал-патриархат".

Члены сообщества разделяют женоненавистнические и гомофобные взгляды. В соцсетях активисты, в частности, устраивали кампании против феминисток и ЛГБТ-активистов.

В конце августа сеть ресторанов "Тануки" обвинила "Мужское государство" в "минировании" своих заведений. До этого Поздняков выступал с критикой рекламы "Тануки" с темнокожим мужчиной.

"Мужское государство" также обвиняло другую сеть японских ресторанов - "Ёбидоёби" - в "пропаганде мультикультурализма". Активисты движения призывали организовывать атаки на сайты ресторанов, не оплачивать уже оформленные заказы, а также занижать оценки ресторанов в сервисе "Яндекс.Еда".

Семья, которая снялась в рекламе продуктовой сети "Вкусвилл", также рассказывала Би-би-си об угрозах в соцсетях - ссылки на их аккаунты опубликовали в телеграм-канале "Мужского государства".

Представитель Кремля Дмитрий Песков после атаки на сеть доставки ресторанов "Тануки" говорил, что сотрудникам правоохранительных органов следует реагировать на действия "Мужского государства", "если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления".

Поздняков ранее подвергался уголовному преследованию - в декабре 2018 года Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил его к двум годам условного заключения. Как указывалось в материалах дела, Поздняков создал группу в соцсети "ВКонтакте", в которой "осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам".