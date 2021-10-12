Новый Супермен будет бисексуалом. DC Comics рассказало об однополых отношениях Джона Кента
18+
Американское издательство DC Comics сообщило, что в новом выпуске ее комиксов один из самых популярных героев - Супермен Джо Кент - станет бисексуальным и вступит в однополые отношения.
Очередная серия комиксов под названием "Супермен: сын Кал-Эла" выйдет в ноябре, она рассказывает о Джоне Кенте, который становится спасителем человечества после своего отца - первого Супермена Кларка Кента.
О том, что новый супермен вступит в романтические отношения с журналистом Джеем Накамурой, издательство сообщило 11 октября - в день, когда в США отмечается День каминг-аута, то есть признания членами ЛГБТ-сообщества своей сексуальной ориентации.
Как пишет DC Comics, Джон полюбил Джея после "эмоционального и физического выгорания от спасения всех, кого только можно".
Другие подробности сюжета пока не сообщаются, однако издательство уже опубликовало изображение из нового комикса, на котором Джон Кент целуется с журналистом Джеем Накамурой.
В новой серии комиксов, которая начала публиковаться в июле этого года, Джон Кент занимается многими делами, привычными для современного мира: борется с лесными пожарами, вызванными глобальным потеплением, помогает предотвратить стрельбу в школе и протестует против депортации беженцев.
Автор сценария комикса Том Тэйлор рассказал Би-би-си, что при создании нового выпуска попытался задуматься, "каким Супермен должен быть сегодня".
"Я понял, что если мы заменим Кларка Кента еще одним белым гетеросексуальным мужчиной, то пропустим нечто важное", - сказал сценарист.
К его удивлению оказалось, что в издательстве DC Comics уже думали в том же направлении. "За последние несколько лет произошли большие перемены. Еще пять или десять лет назад это было бы намного сложнее, но сейчас, мне кажется, отношение стало намного более позитивным", - считает Тэйлор.
"Этот Супермен похож на меня"
По словам Тэйлора, некоторые в социальных сетях начали его троллить, но в целом реакция на новый поворот в сюжете о Супермене была положительной.
"Мне говорили, что люди прочли об этом и расплакались от радости - они никогда не думали, что смогут увидеть себя в Супермене, самом важном супергерое комиксов", - рассказал автор сценария.
"Всегда найдутся те, кто будет приводить традиционные аргументы, что комиксы должны быть вне политики. Но они забывают, что политическое звучание в определенном смысле приобретали все без исключения комиксы, - полагает Тэйлор.- Может быть, они не понимают, что [серия комиксов от Marvel] "Люди Икс" (X-Men) была аналогией движения за права темнокожих".
"Мы пытаемся привлечь на свою сторону и таких людей тоже, но работаем все же для тех, кто увидит нового Супермена и скажет: этот Супермен похож на меня. Он сражается за то, что меня касается", - заключает Тэйлор.
Ранее в фильме "Вечные", входящем во вселенную комиксов Marvel, также появился ЛГБТ-персонаж. Как сообщал телеграм-канал "Бюллетень кинопрокатчика", по этой причине в России он получил рейтинг 18+.
Российские законы запрещают "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и устанавливают штрафы для тех, кто признан в этом виновным. Однако международные правозащитные организации и европейские институты считают, что подобные нормы являются дискриминационными по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества.
Этой осенью российское министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение новому фильму Пола Верховена "Искушение", в котором рассказывается об однополой любви монахинь в католическом женском монастыре.
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