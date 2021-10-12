СМИ: ректор "Шанинки" Сергей Зуев задержан по делу Марины Раковой

52 минуты назад

Автор фото, Sergei Savostyanov/Tass

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, более известной как "Шанинка", Сергей Зуев задержан в рамках дела экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, утверждают СМИ. В самом вузе не смогли подтвердить или опровергнуть эти сообщения. Ракова была арестована судом на прошлой неделе.

Первым о задержании Зуева сообщило издание "Медуза" (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) со ссылкой на два источника. Позднее источник агентства ТАСС заявил, что с ректором "Шанинки" проводятся следственные действия по делу бывшей замминистра просвещения Раковой.

"Зуев был задержан и доставлен в МВД, где с ним проводятся следственные действия, по окончании которых будет решен вопрос с его мерой пресечения", - рассказал Интерфаксу информированный источник.

В четверг суд арестовал экс-заместителя министра просвещения по делу о мошенничестве. По словам собеседника Интерфакса, претензии следствия к Зуеву у следствия возникли в ходе расследования дела Раковой.

Пресс-служба вуза информацию о задержании Зуева пока не комментирует, там лишь сообщили, что вуз сотрудничает со следствием по делу Раковой. "Подтвердить или опровергнуть задержание ректора мы не можем, нет информации", - сказали там Интерфаксу.

Адвокат Раковой Юлия Новичкова заявила РБК, что не дает комментарии по этому делу.

Дело Раковой

7 октября Тверской суд Москвы по ходатайству следствия МВД принял решение отправить в СИЗО экс-заместителя министра просвещения России и бывшего вице-президента Сбербанка. Ракову обвиняют по делу о многомиллионном хищении при исполнении двух госконтрактов.

Раковой было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Вину она не признает.

По версии следствия, в 2019 году, когда Ракова занимала пост заместителя министра просвещения, она и ее соучастники похитили 50 млн рублей при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Дело было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования, с которым были заключены эти госконтракты. Ракова его курировала, когда была замминистра просвещения.

Фонд для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук.

Речь идет о программе "Учитель будущего". Как утверждает следствие, проведенная экспертиза контрактов показала, что университет выполнил работу некачественно, но деньги ему все равно были выделены. А Ракова, по версии следователей, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены.

В "Шанинке" говорили, что оказывают полное содействие правоохранительным органам и что расследование не повлияет на образовательный процесс.

По делу также были арестованы гражданский муж Раковой Артур Стеценко, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования - топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

Чем известна "Шанинка"?

Московская высшая школа социальных и экономических наук была основана социологом Теодором Шаниным в 1995 году.

"Шанинка" изначально была основана как международное образовательное учреждение - в России она имеет статус негосударственной российско-британской школы. МВШСЭН сосредоточилась на социально-гуманитарных науках, поставив себе целью "интеграцию лучших черт российской высшей школы и западного высшего образования", говорится на сайте школы.

Изначально студенты обучались в рамках двух образовательных программ - российской и британской. Выпускаясь, они получали диплом Манчестерского университета.

В июне 2018 года "Шанинка" лишилась государственной аккредитации: вуз потерял право выдавать дипломы государственного образца, хотя у него оставалась образовательная лицензия. В марте 2020 года аккредитация "Шанинки" была восстановлена.