В России впервые завели административное дело на человека-"иноагента"

23 минуты назад

В Якутии на активиста Степана Петрова решили составить административный протокол о нарушении требований к физическим лицам, признанным в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Это первый известный случай привлечения к ответственности по такой статье.

Петров был вызван в региональное управление Роскомнадзора для составления протокола по ст.19.34.1 КоАП РФ (неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством Российской Федерации требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента). Об этом сообщает правозащитный проект "Апология", оказывающий помощь активисту.

Суть претензий, предъявляемых ему, пока не известна. В любом случае Петрову грозит штраф 10 тысяч рублей, уточнили правозащитники.

Это первый случай в стране, когда дело возбуждено в отношении физического лица, включенного в реестр, комментирует Центра защиты прав СМИ (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).

Петров - руководитель общественной организации "Якутия - наше мнение". Минюст России внес его в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 20 августа этого года. Тогда же список "иностранных агентов" пополнили телеканал "Дождь", расследовательское издание "Важные истории" и еще шесть человек (главным образом - журналисты "Важных историй").

В июле Петров публиковал открытое обращение в адрес генпрокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой привлечь к ответственности главу Якутии Айсена Николаева.

В этом году список "иностранных агентов", в том числе физических лиц (журналистов, экспертов на наблюдению за выборами) стремительно расширялся. Последним 8 октября министерство юстиции внесло в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, расследовательскую группу Bellingcat, а также издания "Кавказский узел" и MNews. Тогда же в реестр попали девять человек, в том числе восемь журналистов.

Большинство журналистов, объявленных "иноагентами", были вынуждены следовать предписанию закона - создавать ООО и готовиться к сдаче финансовой отчетности о своих доходах и расходах, а также крупные шрифтом маркировать любые свои сообщения и даже реплики в соцсетях. Многие из них жаловались на проблемы с трудоустройством, кто-то вынужден был покинуть Россию.