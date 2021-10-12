Оленя в США освободили от покрышки на шее. Он ходил с ней два года

24 минуты назад

Автор фото, Colorado Parks and Wildlife Подпись к фото, Впервые оленя с шиной на шее заметили летом 2019 года

Сотрудники природоохранного агентства в американском штате Колорадо смогли снять с шеи благородного оленя-вапити автомобильную покрышку. Животное ходило с ней по местным лесам по меньшей мере два года.

Для освобождения оленя от ненужного груза его на некоторое время усыпили. Животному также пришлось срезать рога. "Снять ее было непросто. Мы бы, конечно, предпочли разрезать шину и рога не трогать", - рассказал сотрудник управления парков и лесов Колорадо Скотт Мердок.

Он объяснил, что сотрудники не смогли перерезать металлические нити в покрышке. "К счастью, шина сидела на шее оленя не так плотно, так что нам удалось ее сдвинуть", - говорит Мердок.

О том, каким образом покрышка оказалась у животного на шее, не сообщается.

Снять шину с шеи животного удалось с четвертого раза: на этой неделе Мердок приближался к оленю, но не смог улучить момент, чтобы выстрелить в него шприцом со снотворным. "В этот вечер я подходил на нужное расстояние несколько раз, но мне мешали другие олени или ветки деревьев. Только перед самым наступлением темноты все сложилось, как нужно, и я смог выстрелить снотворным. Как только я в него попал, другие олени побежали в заросли", - объясняет сотрудник администрации.

По его словам, за два года в шине накопилось немало шишек и грязи, так что оленю приходилось постоянно таскать на себе немалый вес. Несмотря на это, состояние здоровья животного оставалось хорошим. "Я на самом деле очень удивился, когда понял, что он в очень хорошей форме", - рассказывает Мердок.

Вес оленя составляет более 270 кг, ему четыре с половиной года. Животное впервые было обнаружено с шиной на шее в июле 2019 года. С тех пор специалисты неоднократно пытались освободить его, но каждую зиму животное надолго скрывалось в неизвестном направлении.