Настоящий "Звездный путь". 90-летний актер Уильям Шетнер отправляется в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin

41 минуту назад

Автор фото, Blue Origin Подпись к фото, Уильям Шетнер проходил недолгую подготовку к полету

Голливудский актер канадского происхождения Уильям Шетнер, звезда легендарного научно-фантастического телесериала "Звездный путь" ("Star Trek"), в среду совершит не кинематографический, а реальный полет в космос. Он станет одним из членов экипажа суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin бизнесмена Джеффа Безоса.

Шетнер, прославившийся ролью капитана Кирка в первых сезонах "Звездного пути", примет участие во втором полете корабля New Shepard. Его первая миссия 20 июля ненадолго отправила в космос самого Безоса, его брата, а также студента из Нидерландов и 82-летнюю американскую летчицу Уолли Фанк.

Если полет будет успешным, актер станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

До сегодняшнего полета Фанк может носить звание самого возрастного астронавта в истории - хотя НАСА официально не считает астронавтами космических туристов, путешествовавших на аппаратах компании Безоса и бизнесмена Ричарда Брэнсона - основателя Virgin Galactic и еще одного энтузиаста отрасли.

Полет Шетнера продлится около 10 минут. Аппарат корабля New Shepard поднимется на высоту немногим более 100 километров, которую многие считают границей космоса. В течение короткого времени экипаж испытает чувство невесомости и сможет видеть округлые очертания Земли.

"Есть некая таинственная сила в том, чтобы отправиться в космос, быть ближе к звездам и оказаться в невесомости, - говорит Шетнер. - Я буду восхищаться видом космоса. Я хочу посмотреть на земной шар и насладиться его красотой и силой".

Старт New Shepard запланирован на 14:00 по Гринвичу (17:00 по московскому времени).

Кроме Шетнера, в космос отправятся еще три человека: вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, сооснователь компании Planet Крис Бошуизен и Глен де Врис - менеджер французской корпорации по производству медицинского программного обеспечения Dassault Systèmes.

Полная автоматика

Новоявленные астронавты проходили подготовку всего в течение нескольких дней - во время полностью автоматического полета управлять кораблем им не придется.

Однако представители Blue Origin говорят, что экипаж должен знать, что делать в случае, если возникнут непредвиденные обстоятельства - хотя вероятность такого развития событий невысока. Кроме того, пассажирам следует быть готовыми к обычным для такого полета тряске и шуму - и не слишком из-за этого переживать.

"Третье, чему мы обучаем команду во время подготовки, - это правила поведения в условиях нулевой гравитации: как двигаться по кабине и при этом не врезаться и не толкать друг друга, как пользоваться поручнями. Что будет происходить во время полета и как на это реагировать", - объясняет руководитель центра управлениями полетов Blue Origin бывший астронавт НАСА Николас Патрик.

Незадолго до очередного полета New Shepard некоторые бывшие сотрудники Blue Origin, в основном анонимно, заявили, что в компании царит токсичная атмосфера, а нормы безопасности как следует не соблюдаются.

Представители самой компании, однако, подобные обвинения отвергают. "Мои впечатления о Blue Origin - совсем не такие, - говорит по этому поводу Патрик. - Наш подход - невероятно тщательный, и так было с самого начала работы до сегодняшнего дня, когда мы начали полеты человека. Безопасность всегда была нашим главным приоритетом".

Космос в кино и не только

Уильям Шетнер должен стать первым из "Звездного пути", кому из кинематографического космоса удалось отправиться в настоящий. Но несколько астронавтов НАСА в прошлом совершали путешествие в обратном направлении.

Автор фото, Blue Origin Подпись к фото, Уильям Шетнер во время подготовки к полету

Астронавт Мэй Джемисон принимала участие в одном из эпизодов сериала "Звёздный путь: Новое поколение" (сиквел Звездного пути"). Еще двое - Майк Финк и Терри Вёртс - появились в завершающем эпизоде эпопеи-приквела "Звёздный путь: Энтерпрайз".

Кроме того, космическое путешествие, правда уже после смерти, совершили создатель этого легендарного сериала Джин Родденберри и актер Джейс Духан, сыгравший инженера Монтгомери Скотта в самых первых сезонах "Звездного пути". Их пепел, согласно завещаниям, был отправлен в космос.