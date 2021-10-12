Украина подписала соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом. Туристы рады, местные авиакомпании не очень

Светлана Дорош

ВВС News Украина

4 минуты назад

Автор фото, PA Media

Украина подписала соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом на саммите в Киеве. Это позволит туристам чаще путешествовать в страны ЕС по более доступным ценам, однако местные авиаперевозчики предупреждают об уроне для отечественной авиаиндустрии.

Новое соглашение позволит европейским авиаперевозчикам без ограничений летать в любые аэропорты Украины, а украинским - в любые аэропорты стран ЕС. При этом Украина обязуется придерживаться европейских стандартов авиабезопасности.

Документ должны ратифицировать все страны-члены Евросоюза, однако в министерстве инфраструктуры Украины отметили, что соглашение начнет действовать еще до окончания этой процедуры.

По мнению юриста авиационного права Андрея Гука, соглашение об "открытом небе" повысит конкуренцию на рынке авиаперевозок и позволит пассажирам выбирать полеты по доступной цене. В то же время местные авиалинии считают, что данное соглашение (которое они называют несправедливым) нанесет урон отечественной авиаиндустрии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Европейские лоукостеры смогут осуществлять внутренние рейсы на территории Украины.

Стоит ли ожидать всплеска авиаперевозок на Украине

На данный момент между Украиной и странами ЕС действует двустороннее соглашение о воздушном сообщении, ограничивающие количество авиаперевозчиков и еженедельных рейсов по каждому из направлений. Новое соглашение предусматривает, что эти ограничения снимут.

"Например, есть разрешение на 14 рейсов в Амстердам в неделю для одного перевозчика с каждой стороны. Новое соглашение позволит снять подобные ограничения. Это означает, что в Киев смогут летать любые европейские перевозчики", - рассказал Украинской службе Би-би-си юрист авиационного права Андрей Гук.

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Новое соглашение коснётся не только пассажирских авиаперевозок, но и грузовых, а также почтовых. Однако в основном речь идет о бюджетных авиалиниях. Еще на стадии обсуждения соглашения европейские лоукостеры заявили о намерении расширить географию полетов и на территории Украины.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair, который на данный момент осуществляет полеты из пяти украинских городов, рассматривает возможность увеличить их количество до 12.

Почему украинские компании против

"Если кому-то эта сделка и может показаться не очень выгодной, так это украинским перевозчикам, - считает Андрей Гук. - Им придется столкнуться с еще большей конкуренцией".

В рамках соглашения об "открытом небе" европейские перевозчики смогут осуществлять внутренние рейсы на территории Украины, в то время как их украинские коллеги такого права в Европе не получат. Летать между разными аэропортами они смогут только в том случае, если начало и конец маршрута пролегают на Украине. Отечественные авиалинии называют такое решение несправедливым.

"Украинские авиакомпании и без того находятся в дискриминационных условиях: мы платим акциз на топливо, а также НДС внутри страны. Дополнительная возможность для иностранных компаний выбирать пункты вылета из Украины без ограничений внесет еще больше несправедливости, поскольку отечественные авиаперевозчики таких преференций для полетов между городами Европы почему-то не получили", - заявил гендиректор Международных авиалиний Украины (МАУ) Евгений Дыхне.

До сих пор украинские авиакомпании могли конкурировать с европейскими, поскольку последним не разрешались ночные стоянки в украинских аэропортах, однако новое соглашение снимет и это ограничение, отмечает Андрей Гук.

Автор фото, SkyUp Подпись к фото, Украинский лоукостер SkyUp выступил с критикой в адрес соглашения об "открытом небе"

Не исключено, что в связи с этим украинские авиакомпании будут вынуждены переориентировать свои маршруты в сторону Азии.