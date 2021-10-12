Рябков в интервью Би-би-си: "Закон об иностранных агентах - это игра на взаимность"

13 минут назад

Автор фото, Russian Foreign Ministry/TASS

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью программе Би-би-си Hardtalk осудил заявления США по поводу газовых контрактов России с Евросоюзом, а также заявил, что считает закон об иностранных агентах в России "игрой на взаимность" с США.

Ведущий программы Стивен Сакур задал Рябкову вопросы по нескольким наиболее острым международным темам. Приводим самые интересные фрагменты из интервью.

Про энергетическую ситуацию в Европе

За последние недели цена на газ в Европе несколько раз подскакивала до рекордных отметок - более 1000 долларов за тысячу кубометров. Газ резко дорожал, после чего почти столь же резко дешевел. Так, на прошлой неделе фьючерсные цены на газ в Европе достигали рекордных 1937 долларов, но затем упали на словах президента России Владимира Путина, который предложил "Газпрому" подумать об увеличении предложения российского газа на европейском рынке.

"На Россию приходится 40% всего импортируемого в Европу газа. В ЕС многие всерьез обеспокоены тем, что это дает Москве мощный инструмент влияния. Вы готовы развеять эту тревожность?" - поинтересовался Стивен Сакур у замглавы МИД России.

По словам Рябкова, Россия является наиболее надежным и дальновидным поставщиком энергоресурсов в Европу.

"Мы всегда были таким поставщиком, и мы будем продолжать эту работу. Мы приглашаем всех коллег в Европе, в том числе наших соседей, принять этот простой факт: что мы ценим энергобезопасность в Европе, хотим сотрудничать с ними, с Европейским союзом для недопущения ценовых скачков, которые мы наблюдаем", - сказал он.

В последнее время власти США не раз заявляли о том, что Россия расширяет свои газовые контракты в Европе с целью укрепить свое политическое влияние на континенте. Рябков заверил, что речь идет только о бизнесе, а США делают такие заявления, так как сами хотят продать свой газ в ЕС по более высоким ценам.

"Так было всегда: США за закрытыми дверями пытались навязать своим партнерам в Европе то, что выгодно им и невыгодно России. Сейчас это делается открыто, и им это просто нравится. Я бы назвал это политической порнографей", - сказал чиновник.

Про Нобелевскую премию мира

8 октября были объявлены лауреаты Нобелевской премии мира. Ее получили журналисты - главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира".

Муратова поздравил в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который отмечал, что главред "Новой" привержен своим идеалам, талантлив и смел.

Рябков в ответ на вопрос, как он отнесся к такому решению, назвал его "просто признаком того, как Нобелевский комитет медленно превращается в орган, которым управляет идея политкорректности, в том виде, в каком ее понимает руководство комитета".

Не прямой вопрос о том, считает ли он Муратова достойным премии, Рябков ответил: "Я думаю, что Муратов дает аудитории тот продукт, который он ей обещает, и делает это очень талантливо, как и сказал пресс-секретарь нашего президента".

Про свободу СМИ и "иностранных агентов"

За последние месяцы минюст России стал активнее пополнять реестры СМИ и НКО, признанных "иностранными агентами". В перечень "иноагентов" все чаще попадают и физлица - правозащитники и журналисты.

8 октября минюст включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, расследовательскую группу Bellingcat, издания "Кавказский узел" и MNews, а также девять человек, в том числе корреспондента Би-би-си Андрея Захарова.

"Наши журналисты достаточно независимы, чтобы высказывать свои идеи и исполнять свой профессиональный долг в той манере, которая соответствует их убеждениям и их принципам", - сказал Рябков в ответ на вопрос об опасностях, с которыми сталкиваются работающие в России журналисты.

Говоря о признании иноагентом Андрея Захарова, чиновник отметил, что сам термин "иностранный агент" был позаимствован из американской юридической практики 1930-х годов и применяется в России "в более мягкой форме".

"В тот момент, когда наши коллеги в Вашингтоне снимут ограничения для наших СМИ и позволят им свободно работать, позволят нашим людям посещать мероприятия, отменят требования обязательно помечать свою продукцию как иноагенты - в этот момент эти требования будут отменены и здесь. Это игра на взаимность", - объяснил Рябков.

Про оппозицию и Алексея Навального

Оппозиционер Алексей Навальный с февраля этого года находится в исправительной колонии во Владимирской области. После того как политик вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления, ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, обвинив в нарушении условий испытательного срока.

В конце сентября Следственный комитет России возбудил дело о создании экстремистского сообщества в отношении Навального и двух его соратников - Леонида Волкова и Ивана Жданова. Ранее созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией был признан экстремистской организацией и ликвидирован.

Как отметил в своем вопросе Стивен Сакур, в США или в Британии с оппонентами правящей партии так не поступают. Рябков в ответ решил вспомнить о штурме Капитолия в Вашингтоне 6 января.

"Вспомните, сколько людей было арестовано и какие они получили сроки и какая тишина была по этому поводу в крупнейших медиа-корпорациях вроде Би-би-си".

"То есть вы связываете Навального с людьми, которые проявляют насилие и штурмуют правительственные здания?" - спросил Сакур.

"Нет, я ни с кем его не связываю, - ответил Рябков. - Он был осужден за определенные уголовные преступления на очень открытом процессе, и сейчас он отбывает свой срок за это. Я просто напоминаю о том, что происходит и продолжает происходить в США - это пример того, как представители крупнейших СМИ громко кричат об одних вещах и совершенно не говорят о других, которые заслуживают не меньшего внимания".

Про восприятие России в мире

После сентябрьских выборов в Госдуму официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что кампания прошла "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного международного наблюдения. 11 октября ЕС расширил санкции против России за "подрыв суверенитета Украины" и продлил санкции против России и Сирии за применения химического оружия.

"Мы смотрим на это (текущую ситуацию в России) и видим авторитаризм и репрессии. Вам все равно?" - задал вопрос Стивен Сакур.

Рябков в ответ заявил, что такая ситуация возникла из-за все более углубляющихся различий между Россией и так называемым "историческим западом".