Власти Москвы передадут полиции фото пользователей mos.ru
Полиция получит доступ к фотографиям пользователей госуслуг в Москве, ими поделится столичная мэрия, которая заключила контракт на доработку портала mos.ru.
Правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru так, чтобы все загруженные фотографии пользователей госуслуг передавались в систему распознавания лиц, к которой имеет доступ полиция, пишет "Коммерсант".
На портале госзакупок издание обнаружило, что государственное казенное учреждение "Информационный город", подведомственное департаменту информационных технологий Москвы, 5 октября заключило контракт с пермской компанией "Брайт софт". Она должна провести работы по развитию портала государственных и муниципальных услуг Москвы mos.ru. Стоимость контракта - 236 млн рублей (3,3 млн долларов).
За эти деньги, как следует из технического задания, компания должна разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения "эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации".
Эта система - часть Единого центра хранения данных главного управления МВД по Москве. Она обрабатывает данные с камер наружного наблюдения, подключенных к системе распознавания лиц.
Полицейские могут подключаться к городской системе, чтобы искать подозреваемых в совершении правонарушений.
В департаменте информационных технологий Москвы не смогли объяснить "Коммерсанту", зачем потребовалось передавать фотографии пользователей mos.ru в систему, которую использует полиция.
Сфера применения может быть безгранична - от выписки штрафов нарушителям коронавирусной самоизоляции до преследования политических оппонентов, сказал изданию преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.
По его мнению, возможно и появление на черном рынке дополнительной услуги - узнать местоположение человека по камерам наблюдения с гарантией точности распознавания не менее 95%.
До сих пор власти не уточняли, откуда берут фотографии для распознавания лиц, обратил внимание директор АНО "Информационная культура" Иван Бегтин. Оговорка в законе о персональных данных об использовании такой информации "для целей госуправления" создает для мэрии Москвы широкие правовые возможности, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян.
Исполнитель контракта также должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.
В начале сентября "Коммерсант" писал, что власти Москвы объявили тендер стоимостью 130 миллионов рублей на модернизацию системы распознавания лиц, которую использует полиция.
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