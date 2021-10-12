Путин назначил своим помощником ушедшего в отставку главу Ярославской области. Он раньше служил в охране президента

15 минут назад

Автор фото, Dmitry Astakhov/TASS

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ушел в отставку, сообщается на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин назначил его своим помощником.

Как следует из указа Путина, Миронов покинул должность губернатора Ярославской области по собственному желанию. Вместо него врио главы региона назначен Михаил Евраев. Он раньше занимал должность замглавы Федеральной антимонопольной службы. Известно, что в прошлом он состоял в партии "Яблоко".

Дмитрию Миронову 52 года. Путин назначил его врио главы Ярославской области летом 2016 года, а в сентябре 2017 года он стал губернатором региона по итогам выборов.

С 2013 года Миронов работал в МВД России, где в конце 2015 года занял должность заммнистра. Ранее он служил в Федеральной службе охраны (ФСО), а в советское время - в КГБ.

Теперь Миронов перейдет на должность помощника Путина, которую ранее занимал 56-летний Анатолий Серышев.

Серышев занимал пост помощника президента с июня 2018 года. До этого он в течение двух лет занимал пост заместителя главы Федеральной таможенной службы, а с 2011 по 2016 год руководил управлением ФСБ по Карелии.

Путин назначил Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе, говорится на сайте Кремля. Эта должность была вакантна с апреля 2021 года, когда занимавший ее Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии.