Лидер КНДР пообещал создать "непобедимую армию". Но только для обороны

42 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лидер КНДР заявил о наращивании военного потенциала страны. Это было сказано на редкой для Северной Кореи выставке достижений обороны.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поклялся создать непобедимую армию для борьбы, как он выразился, с враждебной политикой Соединенных Штатов.

Он также добавил, что КНДР разрабатывает новые виды вооружений не для того, чтобы начать войну, а исключительно для обороны.

Это заявление Ким Чен Ын сделал во время посещения редкой для Северной Кореи выставки оборонной промышленности, позируя на фоне довольно большого разнообразия ракет.

Недавно власти КНДР сообщили о проведении испытаний новых сверхзвуковых и зенитных управляемых ракет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Запуск новой ракеты был показан по телевизору. Есть мнение, что это делается не только для обороны, но и для поддержания патриотического духа у обедневшего населения

Тем временем Южная Корея тоже недавно провела испытания своих новых крылатых ракет с подводных лодок.

В ответ на повышение военной готовности на Юге лидер Севера сказал, что КНДР не хочет воевать с соседями: "Мы не хотим начинать войну, но хотим предотвратить ее, поэтому мы и наращиваем свой оборонный потенциал для охраны нашего суверенитета", - заявил Ким Чен Ын.

Стоя в окружении разнообразной военной техники, он обвинил США в подогревании напряженности между Севером и Югом, и отметил, что, пока что он не видит никаких признаков того, что Соединенные Штаты относятся к КНДР без вражды.

Администрация Джо Байдена неоднократно заявляла, что готова вести переговоры с Северной Кореей и ослабить санкции, но только в том случае, если Пхеньян откажется от разработки ядерного оружия. Пока что КНДР на эти условия не соглашалась.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На первой после вступления в должность пресс-конференции 25 марта 2021 года президент США Джо Байден заявил, что США "ответят соответственно" в том случае, если Северная Корея не прекратит ядерные испытания

В свое время ООН запретила Северной Корее проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия. КНДР эти запреты проигнорировала, результатом чего стало введение против нее жестких санкций.

В сентябре Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что, судя по всему, КНДР восстановила работу на реакторе для получения оружейного плутония, назвав эту ситуацию очень тревожной.

Северная Корея всегда заявляла, что ей необходимо продолжать развитие новых видов вооружений для собственной обороны.

Автор фото, Eric Lafforgue/Art In All Of Us/Corbis via Getty Подпись к фото, О реальном положении в Северной Корее сказать сложно. На пропагандистских плакатах все в порядке

Однако наблюдатели утверждают, что военные программы используются для поднятия духа обнищавшего населения. Есть основания полагать, что КНДР находится в крайне стесненных обстоятельствах после того, как власти закрыли границы для борьбы с распространением пандемии Covid-19.

Поставки из Китая жизненно необходимых топлива и продовольствия были также приостановлены.

Наблюдатели отметили, что Ким Чен Ын посетил выставку в традиционном темном костюме, однако на ногах у него были не ботинки, а сандалии с носками, что в очередной раз вызвало вопрос о состоянии его здоровья.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Подагра часто сопровождается отеками суставов. В переводе с греческого это заболевание недаром называется "капканом для ног"

Точно никто ничего не знает, но считается, что его медицинские проблемы, связанные с излишним весом, включают подагру, одним из симптомов которой как раз и являются отекшие ступни ног. Ранее тоже замечалось, что Ким Чен Ын хромал, появляясь на официальных мероприятиях.

По словам аналитика сеульского агентства NK News Колина Звирко, в мае северокорейский лидер быстро и сильно похудел, а в сентябре выступал с длинными речами, стоя на специальном мягком коврике, что совсем для него не типично.

Аналог военного парада

Лора Бикон, корреспондент Би-би-си в Сеуле

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пхеньян всегда показывает на парадах военную технику. В прошлом году парад также показывали и в Сеуле

Ким Чен Ын не только сделал заявления по поводу своего военного могущества, он его нам показал.

Можно сказать, что эта выставка стала аналогом военного парада. И это первая выставка такого рода после того, как Ким Чен Ын получил власть.

Представ перед публикой в окружении межконтинентальных баллистических ракет и собственных портретов в военной форме, он, поглаживая ракеты, поведал собравшимся о своей "бездонной гордости".

Автор фото, STR/AFP via Getty Images Подпись к фото, Ким Чен Ын с женой в окружении курсантов. Все три поколения Кимов пдчеркнуто демонстрировали свою любовь к армии и единство с нею

Он также дал ясно понять, что не намерен останавливаться в наращивании своего военного арсенала, который, по его словам, необходим исключительно для сдерживания.

Он пообещал расширить список имеющихся вооружений, не преминув заметить, что и Южная Корея в последние годы занимается тем же самым.

Ким Чен Ын дал понять тем, кто выступает против его военных программ, что обвиняет их в двойных стандартах. Он хочет, чтобы у Пхеньяна было точно такое же право укреплять оборону, как и у Сеула.

Автор фото, Exithamster / Barcroft Media via Getty Images Подпись к фото, Редкая фотография северокорейской деревни, не предназначенной для показа туристам. Средств КНДР вряд ли хватит и на развитие обороны, и на помощь населению

Однако всего несколько дней назад Ким Че Ын призвал своих приближенных вплотную заняться улучшением жизни народа Северной Кореи, который оказался перед лицом "мрачной реальности".

Финансовые возможности КНДР весьма ограничены, страна живет в условии жестких экономических санкций, как можно в этих условиях и создать непобедимую армию, и при этом помочь народу?