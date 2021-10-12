Вскрытие Габби Петито показало, что ее задушили

12 октября 2021

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Смерть Габби Петито всколыхнула всю Америку, однако некоторые задаются вопросом: таким ли был бы интерес публики и СМИ, если бы она была не белой, а чернокожей женщиной

Власти американского штата Вайоминг заявили, что причиной смерти влогерки Габби Петито была асфиксия (удушение) и что умерла она не в результате несчастного случая, а стала жертвой убийцы.

Историю таинственного исчезновения этой девушки, а потом и ее жениха мы рассказывали в наших предыдущих материалах.

Коронер округа Титон сообщил о результатах вскрытия на пресс-конференции 12 октября.

Объявив о том, что Габби стала жертвой убийства, коронер, доктор Брент Блю, также отметил, что он не может назвать точную дату ее смерти, однако по всей видимости "тело пролежало в дикой местности три или четыре недели".

Блю также заявил, что Габби, в отличие от того, что писали в соцсетях, беременной не была.

Однако коронер не стал раскрывать перед журналистами все подробности экспертизы, отказавшись сказать, было ли ее тело погребено или же лежало на поверхности, а также показали ли анализы наличие в нем наркотических веществ.

На все вопросы журналистов коронер ответил только, что по законам штата Вайоминг он может сообщить только причину смерти и является ли она результатом несчастного случая, естественных причин, или насилия.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дорога, ведущая к кемпингу, где 19 сентября было найдено тело молодой женщины, которая оказалась пропавшей Габби Петито

Пока что широкая публика остается в неведении, были ли найдены на ее теле другие следы насилия и была ли она убита там, где нашли ее тело, или же в другом месте.

Блю также отказался сообщить, использовалось ли для убийства женщины какое-то орудие.

Тело Габби Петито было обнаружено на территории кемпинга, неподалеку от Национального парка Гранд Титон 19 сентября. По словам свидетелей, последний раз Габби видели живой 27 августа в ресторане. Они сказали, что обратили внимание на ссорящуюся пару.

Доктор Блю поначалу отказался высказывать предположения по поводу того, считает ли он жениха убитой девушки, Брайана Лондри, виновным в его смерти. Однако затем он обмолвился и сказал, что по его мнению Габби стала жертвой "домашнего насилия".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полиция готовится вывезти машину, в которой вернулся жених Габби, на экспертизу. Правда, никаких существенных улик в ней найти не смогли, а сам он исчез в неизвестном направлении.

В июле Петито отправилась в автомобильное путешествие со своим женихом, но потом перестала связываться с родными, а 1 сентября Брайан вернулся из поездки один. Он не стал говорить ни с полицией, ни с родителями своей невесты, которые пытались добиться от него хоть каких-то ответов, относительно того, куда же пропала Габби, почему он вернулся один, причем на ее машине.

Полиция тщательно обыскала машину, но никаких существенных улик найти так и не смогла.

Адвокат Лондри Стив Бертолино объяснил поведение своего клиента тем, что в подобных ситуациях главным подозреваемым почти всегда становится интимный партнер жертвы. По словам Бертолино, это он посоветовал ему ни о чем не говорить и ни на какие вопросы не отвечать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стихийный мемориал Габби Петито около дома ее родителей во Флориде

Пока что нельзя гарантированно сказать, приведут ли результаты паталогоанатомической экспертизы к тому, что Лондри предъявят официальное обвинение. К тому же, для этого его надо сначала найти, потому что где он сейчас находится, никто не знает.

Его исчезновение привело к тому, что некоторые известные американские телеведущие активно включились в его поиск, в том числе и прежний ведущий программы "Их разыскивают в Америке" (America's Most Wanted) Джон Уолш.