Суд отправил ректора "Шанинки" Сергея Зуева под домашний арест по делу о мошенничестве
Тверской суд отправил под домашний арест до 7 декабря ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (более известной как "Шанинка") Сергея Зуева. Ему вменяется особо крупное мошенничество.
Накануне Зуева задержали и допросили в рамках дела экс-замминистра просвещения России Марины Раковой. Остальные фигуранты дела находятся в СИЗО.
Во вторник в МВД сообщили, что ректора подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Именно этот фонд фигурирует в деле Раковой.
Зуев не признает вину. Перед вынесением решения судья провела в совещательной комнате около двух часов. Защита просила суд отказать следствию в ходатайстве о заключении ректора в следственный изолятор, указывая на то, что он не собирается скрываться и мешать расследованию.
Адвокат Зуева Сергей Севрук сказал Би-би-си, что в этом году его подзащитный перенес две операции. В понедельник Зуев лег в больницу, и когда за ним туда пришли правоохранители, он отказался от добровольной госпитализации, добавил адвокат.
"Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста по нынешним временам в России мы считаем большим достижением", - сказал Севрук.
Профессор "Шанинки" Андрей Олейников тоже назвал домашний арест Зуева "неплохой" новостью.
"Это неплохая новость, учитывая на что обычно обрекают людей после таких заседаний. Думаю, что коллектив приложит усилия и хорошо поработать в отсутствие ректора. Скорее это радостная новость", - сказал он Би-би-си.
Перед началом заседания у Тверского суда в Москве собрались около 50 человек, которые пришли поддержать Сергея Зуева. Люди начали собираться в три часа дня, из-за ковида в суд не пускали прессу и слушателей.
"Мне продолжает казаться, и мои подозрения подтверждаются экспертизой, лёгшей в основу дела Раковой, что это дело происходит из-за конфликта бывшего и нынешнего руководства министерства просвещения из-за бюджетных денег на нацпроект "Образование", - сказала Би-би-си пришедшая к суду политолог Екатерина Шульман. - "Шанинка" здесь - это сопутствующий ущерб. Но я думаю, что люди, которые это дело ведут, совмещают приятное с полезным".
Открытое письмо
Группа студентов, выпускников и преподавателей "Шанинки" в среду опубликовала открытое письмо с просьбой справедливо разобраться в деле Сергея Зуева.
В письме, которое публикует "Новая газета", отмечается, что арест ректора "наносит непоправимый урон нашему университету как одному из ведущих вузов страны".
"Мы настаиваем на честном и беспристрастном разбирательстве. Справедливый суд обязан соблюсти все права Сергея Эдуардовича и Кристины Александровны (бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова также была задержана - Би-би-си) и учесть их заслуги в области образования и науки России, а также поддержку академического сообщества", - говорится в письме.
Дело Раковой
7 октября Тверской суд Москвы по ходатайству следствия МВД принял решение отправить в СИЗО экс-заместителя министра просвещения России и бывшего вице-президента "Сбера". Ракову обвиняют по делу о многомиллионном хищении при исполнении двух госконтрактов.
Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Вину она не признает.
По версии следствия, в 2019 году, когда Ракова занимала пост заместителя министра просвещения, она и ее соучастники похитили 50 млн рублей при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".
Дело было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования, с которым были заключены эти госконтракты. Ракова его курировала, когда была замминистра просвещения.
Фонд для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук.
Речь идет о программе "Учитель будущего". Как утверждает следствие, проведенная экспертиза контрактов показала, что университет выполнил работу некачественно, но деньги ему все равно были выделены. А Ракова, по версии следователей, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены.
По данным источников "Медузы" (издание признано в России СМИ, выполняющем функции иноагента), экспертиза госконтрактов была выполнена Российской академией образования (РАО), которую возглавляет Ольга Васильева - бывшая министр просвещения и бывшая начальница Марины Раковой. Эту информацию подтвердил адвокат Зуева.
Как сообщает "Медуза", у Васильевой и Раковой во время работы в министерстве был острый конфликт.
В "Шанинке" говорили, что оказывают полное содействие правоохранительным органам и что расследование не повлияет на образовательный процесс.
В пресс-службе Рособрнадзора в среду сообщили Интерфаксу, что проверять деятельность "Шанинки" после задержания ректора не планируется.
По делу также арестованы гражданский муж Раковой Артур Стеценко, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования - топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.
Ректор "Шанинки" Сергей Зуев задержан по делу Марины Раковой
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, более известной как "Шанинка", Сергей Зуев задержан и проходит подозреваемым по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, подтвердили в МВД. Ракова была арестована судом на прошлой неделе.
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