Суд отправил ректора "Шанинки" Сергея Зуева под домашний арест по делу о мошенничестве

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Автор фото, Sergey Savostyanov/Tass

Тверской суд отправил под домашний арест до 7 декабря ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (более известной как "Шанинка") Сергея Зуева. Ему вменяется особо крупное мошенничество.

Накануне Зуева задержали и допросили в рамках дела экс-замминистра просвещения России Марины Раковой. Остальные фигуранты дела находятся в СИЗО.

Во вторник в МВД сообщили, что ректора подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Именно этот фонд фигурирует в деле Раковой.

Зуев не признает вину. Перед вынесением решения судья провела в совещательной комнате около двух часов. Защита просила суд отказать следствию в ходатайстве о заключении ректора в следственный изолятор, указывая на то, что он не собирается скрываться и мешать расследованию.

Адвокат Зуева Сергей Севрук сказал Би-би-си, что в этом году его подзащитный перенес две операции. В понедельник Зуев лег в больницу, и когда за ним туда пришли правоохранители, он отказался от добровольной госпитализации, добавил адвокат.

"Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста по нынешним временам в России мы считаем большим достижением", - сказал Севрук.

Профессор "Шанинки" Андрей Олейников тоже назвал домашний арест Зуева "неплохой" новостью.

"Это неплохая новость, учитывая на что обычно обрекают людей после таких заседаний. Думаю, что коллектив приложит усилия и хорошо поработать в отсутствие ректора. Скорее это радостная новость", - сказал он Би-би-си.

Перед началом заседания у Тверского суда в Москве собрались около 50 человек, которые пришли поддержать Сергея Зуева. Люди начали собираться в три часа дня, из-за ковида в суд не пускали прессу и слушателей.

"Мне продолжает казаться, и мои подозрения подтверждаются экспертизой, лёгшей в основу дела Раковой, что это дело происходит из-за конфликта бывшего и нынешнего руководства министерства просвещения из-за бюджетных денег на нацпроект "Образование", - сказала Би-би-си пришедшая к суду политолог Екатерина Шульман. - "Шанинка" здесь - это сопутствующий ущерб. Но я думаю, что люди, которые это дело ведут, совмещают приятное с полезным".

Подпись к фото, У здания Тверского суда в Москве собралось около 50 человек

Открытое письмо

Группа студентов, выпускников и преподавателей "Шанинки" в среду опубликовала открытое письмо с просьбой справедливо разобраться в деле Сергея Зуева.

В письме, которое публикует "Новая газета", отмечается, что арест ректора "наносит непоправимый урон нашему университету как одному из ведущих вузов страны".

"Мы настаиваем на честном и беспристрастном разбирательстве. Справедливый суд обязан соблюсти все права Сергея Эдуардовича и Кристины Александровны (бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова также была задержана - Би-би-си) и учесть их заслуги в области образования и науки России, а также поддержку академического сообщества", - говорится в письме.

Дело Раковой

7 октября Тверской суд Москвы по ходатайству следствия МВД принял решение отправить в СИЗО экс-заместителя министра просвещения России и бывшего вице-президента "Сбера". Ракову обвиняют по делу о многомиллионном хищении при исполнении двух госконтрактов.

Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Вину она не признает.

По версии следствия, в 2019 году, когда Ракова занимала пост заместителя министра просвещения, она и ее соучастники похитили 50 млн рублей при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, С 4 октября Ракова не является вице-президентом Сбербанка, заявили в банке

Дело было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования, с которым были заключены эти госконтракты. Ракова его курировала, когда была замминистра просвещения.

Фонд для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук.

Речь идет о программе "Учитель будущего". Как утверждает следствие, проведенная экспертиза контрактов показала, что университет выполнил работу некачественно, но деньги ему все равно были выделены. А Ракова, по версии следователей, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены.

По данным источников "Медузы" (издание признано в России СМИ, выполняющем функции иноагента), экспертиза госконтрактов была выполнена Российской академией образования (РАО), которую возглавляет Ольга Васильева - бывшая министр просвещения и бывшая начальница Марины Раковой. Эту информацию подтвердил адвокат Зуева.

Как сообщает "Медуза", у Васильевой и Раковой во время работы в министерстве был острый конфликт.

В "Шанинке" говорили, что оказывают полное содействие правоохранительным органам и что расследование не повлияет на образовательный процесс.

В пресс-службе Рособрнадзора в среду сообщили Интерфаксу, что проверять деятельность "Шанинки" после задержания ректора не планируется.